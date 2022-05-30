德國藍寶0~3歲專用寶寶吹風機 品感覺獨家上市

家電品牌德國藍寶推出最新育兒法寶「寶寶吹風機」，主打安全無電線、低溫暖風、低分貝噪音設計，不受電線與插頭的阻礙，使用上完全不怕吹風機高溫燙傷或音量嚇到寶寶，若是小朋友想模仿大人吹頭髮，也可以拿出寶寶吹風機給小朋友進行練習。多種特色與功用的德國藍寶「寶寶吹風機」，今年6月6號將以MYFEEL品感覺為限定通路新品上市。

聽見媽咪的心聲 為寶寶而生的專用寶寶吹風機

育兒宛如一場戰役，你都怎麼呵護寶貝的頭皮呢？根據MYFEEL品感覺調查問卷蒐集1000位媽咪的心聲，超過70%的媽咪使用吹風機幫家裡的寶貝吹頭髮，其他沒有使用吹風機的原因有38%是因為找不到適合的吹風機。綜合1000位媽咪票選幫小朋友吹頭髮遇到的困擾前3名為「溫度太高」、「音量太大」、「小朋友愛亂跑」。

德國藍寶「寶寶吹風機」安全無線、低溫暖風不怕燙傷，為寶寶而設計的育兒新法寶。圖／MYFEEL品感覺 提供

德國藍寶「寶寶吹風機」的上市，期望為家長的育兒煩惱助一臂之力，透過創新思維的產品設計將生活問題迎刃而解。寶寶吹風機捨棄電線設計，幫愛亂跑的孩子吹頭髮再也不用受電線牽絆；寶寶吹風機最高溫不超過43度，以溫暖恆風快速乾爽孩子的細軟髮與頭皮；寶寶吹風機噪音約60分貝，幾乎如同聊天談話的音量，低於市售吹風機噪音約落於70分貝以上。

寶寶吹風機3大模式多元特色 MYFEEL品感覺獨家上市優惠

德國藍寶「寶寶吹風機」內含「頭髮」、「屁屁」、「冷風」3種模式，皆搭載負離子設計呵護寶寶新生秀髮，除了基本吹頭乾髮功能以外，也可用來吹乾嬰兒屁屁對抗俗稱紅屁屁的尿布疹。重量僅460克、外型小巧的寶寶吹風機也很適合做為小朋友練習吹頭髮使用，簡單以按鍵操作，低溫不易燙傷，若擔心小朋友把玩危險，家長也可設定安全鎖。

為寶寶而生的寶寶吹風機今年6月6號將正式上市，並於MYFEEL品感覺為獨家網路通路限定販售，德國藍寶與MYFEEL品感覺皆期望寶寶吹風機成為台灣家庭的育兒新法寶，陪伴新生兒安全建康的長大，新品發佈早鳥價格為市面最2,490元起，優惠活動將持續至7月6號為止，詳情請查詢MYFEEL品感覺官網：https://myfeel.design/SKXYx。