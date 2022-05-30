蘇院長視察臺中農損 請農委會公告現金救助

今（111）年5月豪雨，造成全國各地農作物嚴重損害，行政院蘇貞昌院長於5月29日赴臺中市大肚、龍井地區視察農業受損情況，蘇院長除了聽取農委會報告5月豪雨農業災情簡報，瞭解西瓜等農作物受損情況，同時也到田區傾聽基層農民的心聲，並指示農委會儘速公告臺中市、彰化縣西瓜、香瓜及苦瓜現金救助及低利貸款，其他受損嚴重作物，亦請持續檢討，協助受災農民恢復生產。

此次視察，現場陪同人員有立法院蔡其昌副院長、黃國書立法委員、李孟諺秘書長、羅秉成政務委員，行政院中部聯合服務中心何明杰及洪宗熠二位副執行長、農委會陳吉仲主任委員、臺中市政府陳子敬副市長、農糧署胡忠一署長、臺中區農業改良場李紅曦場長、農糧署中區分署姚士源分署長及地方民意代表、農會等人員。

蘇院長肯定農委會已簡化勘查程序，指示儘速公告現金救助及低利貸款。依據農委會統計，截至5月28日16時止，通報總損失1,431萬元。蘇院長在勘察損失時表示，持續多日的豪雨不止影響臺中、彰化地區，他也關切全國農業嚴重災損情形，請農委會就災損嚴重區域，只要符合標準，就儘快啟動公告救助程序，也要簡化勘查作業。

蘇院長表示，肯定農委會很快地提出以氣象參數科學數據作為公告救助依據，並配合生產成本增加及國際原物料上漲，整體檢討提高所有農產品現金救助額度，減輕農民負擔，有利於農友的復耕作業，也希望各級政府加快勘查速度，讓救助金儘快發放出來，讓農友安心。

農委會陳吉仲主委表示，非常感謝院長視察受損情形及支持農委會調高救助額度與簡化勘查程序，農委會也會儘快來檢討公告臺中、彰化瓜果類及其他作物受損嚴重地區，辦理現金救助與低利貸款。陳主委說，考量原物料上漲，造成農民生產成本提高，農委會已經在汛期前整體檢討200多項農產品天然災害現金救助額度，以西瓜為例，救助額度已調高至6萬2千元。農委會並已修法將科學氣象參數納入救助程序依據，也請地方政府及所轄基層公所，如已經達到氣象參數免勘損標準，就可以免勘查損失率，簡化程序，讓農民可快速拿到救助金。另外，陳主委也指示臺中區農業改良場協助輔導農民病蟲害防治及安全用藥。如果農民有有機肥補助需求，可以向農會申請。

陳主委也強調，農委會為了保障農民穩定收入，不只積極投入氣候變遷相關調適機制，也推動農業保險，鼓勵農友加入投保，農委會補助一半保費，讓農民除了現金救助之外，有保險填補損失，減輕受天災損失風險，穩定收入。

農糧署指出，雨後天晴恐有遲發性災損，該署已通報各直轄市、縣（市）政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，亦請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。