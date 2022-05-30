中南美洲拓銷團圓滿落幕 爭取千萬美元商機

經濟部國際貿易局與外貿協會，5月25至26日共同舉辦「2022年中南美洲拓銷團」，活動鎖定墨西哥、秘魯及我國於中美最大邦交國瓜地馬拉等中南美3大市場，安排我國汽機車零配件、機械、運動美妝用品、電子零組件及紡織業等28家業者與96名買主於線上進行168場洽談，爭取商機超過1,850萬美元。

全球疫情邁入與病毒共存之際，拉丁美洲各國為重振經濟，近來相繼解封。外貿協會表示，為協助廠商掌握當地即時市場商機，貿協藉由我國在墨、秘、瓜三國外館協助，透過線上洽談會向拉美買主推廣台灣優良產品；由於與拉美地區時差因素，此次線上洽談於台灣時間深夜時段辦理，考驗參團業者及買主的體力及耐力，獲雙方業者對活動成效表達高度肯定。

此次參團廠商產品品質及價格競爭力成功吸引當地重要買主關注，包含墨西哥主要的日產汽車（Nissan）零組件供應商Automotriz Grupo E、秘魯Indusol大型集團等皆線上與本團業者商談採購需求。

外貿協會分享，此次許多汽車售後服務零配件（Aftermarket）的台灣業者大有斬獲，紛紛回饋所洽邀之買主為其目標客戶，後續商機值得期待。另外，三敏電機表示，該公司產品恰可針對拉丁美洲的汙水處理需求提供最佳解決方案，透過本次媒合與多位買主相談甚歡，合作機會高。

此外，拓銷團中不少台灣業者經營自有品牌，期望把品牌行銷至中南美市場；美髮美妝專業研發東安生技品牌「夢17 Moon17」首度加入拓銷團，主打中價位、沙龍級的天然草本DIY染髮產品，搭配創意玩色的賣點，引發買主高度興趣。

外貿協會強調，即使疫情瞬息萬變，協助廠商拓銷拉丁美洲腳步不停歇；8月另將舉辦「拉丁美洲商機日」，邀請中南美洲各國買主參與線上洽談，以及目前亦已開放報名9月份「2022年拉丁美洲Hybrid拓銷團」，帶領廠商開發哥倫比亞、智利、巴西三國市場，歡迎業者共襄盛舉，為疫後解封提前布局。