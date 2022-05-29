本土疫情衝擊國內觀光、餐飲市場，經濟部統計處公布4月餐飲業營收為620億元，年減5.8％，面臨即將到來的為提升住房率和餐廳內用業績，業者們各出奇招。台中裕元花園酒店祭出九月國旅補助前最殺破盤限時優惠。6月1日至6月30日止，為期一個月，凡消費『5000自由選住房專案』，除可選住一晚，第二晚免費招待外，對於不想到處跑，打算吃飽睡好享受一站式小渡假的民眾，還可另選贈5,000元全額餐飲抵用券，品嘗酒店內映景觀餐廳米其林主廚新一季仲夏法式餐點、元膳高檔鐵板燒、全台十大必吃星級飯店美譽的溫莎咖啡廳自助餐，或是外帶玫瑰烘焙坊的美味甜點麵包等頂級料理。

映景觀餐廳仲夏菜單。 圖／台中裕元花園酒店提供



6月1日到30日前預約裕元花園酒店『5000自由選住房專案』，可於週日到週五入住雅緻客房乙晚，預訂時優惠方案可擇一選擇：一為連續住宿相同房型兩晚，第二晚由酒店免費招待，等於雙人入住一晚，平均一人只需1,250元。另一個方案則可選擇贈送5,000元全額餐飲抵用券，於館內餐廳內用、外帶皆可消費使用。喜愛美食跟享受五星級酒店悠閒慢活時光的民眾可以好好把握這檔優惠專案。活動詳情可電洽或至官網、FB粉絲專頁查詢。

雅緻客房一大床。 圖／台中裕元花園酒店提供



裕元花園酒店『5000自由選住房專案』活動資訊：專案期間：自6月1至30日止，每日限量提供，請提前預約。『平日』定義為週日~週五 (6月3日端午節除外)，入住裕元花園酒店雅緻客房，優惠價5,000元，即享禮遇二選一。禮遇一：續住平日第二晚免費禮遇二：即贈裕元花園酒店1,000元全額餐飲抵用券五張，效期60天內使用完畢。此專案無附贈早餐，可於現場加購或使用全額餐飲抵用券折抵。全額餐飲抵用券不適用於寄售商品與酒水消費。

裕元花園酒店溫莎咖啡廳。 圖／台中裕元花園酒店提供



6月30前因應營運調整，館內餐廳的營業時間有部份異動，詳情請見酒店官網或致電洽詢。

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