隱於台灣的世界級碳纖維超薄音響

坊間高級音響琳瑯滿目，但以「平面震膜」作為基材，極薄化(僅4mm)設計卻能發揮美妙音色的薄型音箱、釋放出高頻延伸不受障礙，完整將空氣流動感、臨場氣氛感、泛音及音色質地都輕鬆表現出來，最驚艷的是其研發製造核心就近在台灣本地新北市土城區!

周總與另一款精心孕育的花朵造型碳纖維平面音響。

步入Ogeeg(松之助)聆聽此款獨步全球的「碳纖維平面音響」感覺置身虛無幻境，無論爵士、搖滾、藍調、交響樂或老歌，都能讓聽者怡然陶醉其間，堪謂各階層、各領域愛樂者崇服的傑作!總經理KJ Chou周光仁在旁訴說Ogeeg的品牌創想更令人印象深刻，「Ogeeg的O是指360度零死角環繞，g則代表8分音符，它是最基本的音符，兩個g串連一起就代表連接傳統古典和現代流行音樂」，且不侷限於重低音或古典音樂任一領域，等同(S2E:Start to end)從開始到結束的過程一氣呵成打造出Life style生活音樂。

由於採無音箱設計因此不會產生音染，加上沒有彈波(不似傳統式以彈波支撐震膜)，同時可表現出優異的暫態反應及高解析度，及極低失真的特性讓音質無懈可擊，更重要的是基本款(含兩個薄型碳纖維喇叭、一組放大器)整套僅需花費NT$3萬元就可以將整組精品帶回家享受!超高CP值的低成本也成為Ogeeg的極大化競爭力，自去年推出第一代於市場初試啼聲便獲得高迴響，限於疫情無法公開展示讓消費者現場聆聽比較下，Ogeeg利用疫情期間閉關將功力再提升至2.0級數，計畫於今年下半年待疫情逐漸散退便以升級之姿躍出市面，除了固定款式也可客製化，愛樂的人士不必捨近求遠便可輕鬆自在的於台灣臨場聆聽Ogeeg了!

KJ Chou透露目前正與國內職籃勁旅-桃園領航猿與新竹攻城獅進行商業合作，此外也將會與各大企業、知名品牌、教育界、各行各業進行商品化結合，同時也預計參加於台灣各地舉辦的數檔相關展示活動，讓MIT優質產品分享給國人。