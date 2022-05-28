Q Five多元義式餐廳 異業結合共創新商機

結合Q Family文創圖像與跨領域產業合作 開創後疫情時代新商機

近年全球新冠疫情爆發，打亂了民眾的日常，也衝擊到許多產業，正考驗著經營者的應變能力。位於台北車站商圈的「Q-five」餐廳過往曾是媒體爭相報導的「5鄉地」義式餐廳。在經營權轉換後正式更名為「Q-five」，其經營團隊包含具有三十年經驗的五星級飯店大廚及國內外文創美食經營管理團隊，運用食材的天然特性，搭配精湛廚藝，以創新、快速餐飲服務提供給消費者全方位超值美食饗宴。

「Q-five」餐廳負責人汪俊寰分享，在受到疫情衝擊的餐飲淡季，與參與商會的友人們，共同盤點手邊擁有的資源，嘗試找出創新的商業模式。「Q-five」餐廳行銷顧問謝吟誠表示，透過結合工作資歷並整合商會夥伴的人脈資源，發現到，在義式餐飲外，我們還有圖像授權設計師、食品加工業者、咖啡產業、禮贈品業、民宿業者、在地小農、非洲台商等等的資源，於是一個結合文創、多元風味，有故事的QFive多元義式餐廳就此誕生了。

「Q-five」餐廳運用食材的天然特性，搭配精湛廚藝，以創新、快速餐飲服務提供給消費者全方位超值美食饗宴。圖/業者提供

要讓多元的產業結合而無違和，圖像授權就是最好的連結工具。以寵物插畫為主體的Q-Family加入團隊，扮演串連的角色。Q-Family的設計特色，以簡單線條鉤勒出毛孩們的活力。「Q-five」餐廳在Q-family家族的成員帶入後，陸續與各產業合作，有了新北十大伴手禮的肉乾條產品，而非洲台商的資源，提供了濾掛咖啡包商品、在地小農提供了草莓乾零嘴，禮贈品業者協助製作了文創杯墊、桌曆，整間餐廳除了美食、文創商品，還有溫馨毛小孩的畫作，從科技窯烤Pizza餐廳，升級成新的文創特色餐廳，接下來還有高雄的觀光景點與民宿、農場的串連，真的成了一個大Q Family家族。

「Q-five」在困境中誕生，以宏觀的思維，用文創與各產業鍊結，歡迎各行各業一同來「Q-five」，品嚐美食之餘，分享資源，共同創造彼此新的商機。更多資訊可參閱業者官網https://qfiveit.1shop.tw/

因應疫情的影響「Q-five」餐廳共體時艱，現推出超值特惠的各式美食及99元限量外帶餐盒；還有冷凍披薩、焗烤千層麵、風味辣雞翅，以及Q Five聯名肉乾條、濾掛咖啡包外帶和冷藏宅配服務，歡迎前往品嚐美食以及踴躍訂購https://qfiveit.1shop.tw/upc1