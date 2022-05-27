《王領英雄》最終測試 菁英刪檔封測活動報名

由台灣漫畫改編並結合RPG、SLG、RTS等多元玩法的自製手機遊戲《王領英雄》，27日釋出英雄定位介紹以及兵種取得方法等資訊，並正式宣布將在6月9日至6月12日期間展開最後一次【台港澳菁英刪檔封測】，數量有限，有興趣的玩家趕快關注官方粉絲專頁。

《王領英雄》目前手機iOS App Store預約與Google Play雙平台皆可預約，也能前往事前預約網頁參加活動，截至27日為止，預約人數突破30萬人大關，歡迎有興趣的玩家們共襄盛舉協助最終測試，也可搶先體驗內容。

《王領英雄》的戰鬥軍團是由「英雄」與「兵種」所組成。英雄能夠施展決定戰局的「奧義」並且具有較強勢技能與素質。兵種則是由1~3個單位組成，根據遊戲的世界觀而呈現出城市的風貌，例如草原騎士風格、沙漠機械科技、魔法森林生物與日式和風兵種。

在大多數的戰鬥中，玩家需要挑選3個英雄跟3種兵種組成1個軍團出戰。所以英雄與兵種之間的搭配，是遊戲中需要動腦的地方。也有其他關卡像是「宗廟試煉」則是組成6位英雄來通關的玩法。

英雄與兵種組成軍團。圖／火星貓科技提供



基於RTS的玩法設計上，戰鬥過程中召喚單位上場需要「能量」，能量是透過時間的流逝而增加，或者是擊破敵人的堡壘。英雄召喚的能量需求較高，而兵種的需求較少，但是陣亡的兵種是會消耗折損的。所以，掌握能量的消耗跟派遣英雄或兵種上場的順序，就是《王領英雄》戰鬥中講究訣竅的地方，只想要堆兵堆屍推圖不合效益，考驗著玩家掌控戰局與資源投放的技巧。

英雄與兵種都有各自的定位，遊戲中分為坦克系、近戰系、遠程系、魔法系、治療系共五種。由於SLG策略玩法很講究兵種間的相剋，《王領英雄》也不例外，但是簡化了數量，設計成三角相剋的方式方便玩家記憶。其中近戰系剋制遠程系；遠程系剋制魔法系；魔法系剋制近戰系，能夠對目標造成極高的傷害。至於坦克系與治療系則沒有相剋，主要負責隊伍的防禦、吸收砲火以及治療等工作。

三大定位呈現三角剋制。圖／火星貓科技提供

遊戲中玩家扮演的是率領軍團收復失土的領主，隨著領地的收復與重建，或者是解決當地的任務，將會取得培養訓練新兵種的區域。

例如收復飼養馬匹的風之丘，就能夠開始訓練「騎士」這個兵種。投入建設資源將風之丘的等級提升，那麼「騎士」兵種的等級也會提升，也會學習到新的技能。所以玩家要逐步重建卡美洛世界，隨著主線的進行，將能夠得到數十種兵種。要專注投入資源培養哪些兵種，就端看玩家的玩法需求了。

治理你的領地，成為世界的英雄。圖／火星貓科技提供

製作團隊希望不要產生廢角，各種英雄都應該要有其擅長的場合，有的適合清掃小怪；有的適合成為扛BOSS的肉盾；有的適合打PVP；有的比拚速度火力；有的比拚生存韌性。由於要耕耘《王領》原創IP，所以製作團隊將每個英雄與兵種都做了深度的打磨與設計，讓玩家能深刻認識每隻英雄、兵種的風格與背後的故事。

《王領英雄》在過去一年內已經陸續在台灣、中國、星馬、印泰等地進行過小規模的測試，取得很多遊戲數據與玩家經驗，並且持續增添內容讓遊戲的版本更新迭代，在正式推出前，官方將舉辦最後一次的刪檔封測，驗證架設的設備是否設定完善，期間在6月9日至6月12日止，有興趣的玩家請前往粉絲團登記。

https://youtu.be/YKxECLbeyHI

https://youtu.be/4xiozxNDbts

菁英封測報名：https://forms.gle/RFBcDZiodyo5qdoK7