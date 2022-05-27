對流雲系旺盛 農糧署籲農友防範作物災害

行政院農業委員會農糧署表示，中央氣象局預報5月27日受鋒面影響，易有短延時強降雨。苗栗、臺中及彰化等地區有局部大雨或豪雨；西半部及宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。農糧署籲請農友確實做好農作物災害防範措施，讓受害損失降至最低，另大雨過後田間濕滑，進行防範措施時務請注意自身安全。

農糧署指出，國內一期作水稻由臺南往北將陸續進入收穫期，請注意氣象預報資訊，已成熟之稻田及早利用放晴時進行收穫，尚未達收穫期者，請農友在豪雨過後儘速排乾田間積水並加強病蟲害防治。該署呼籲農民，稻榖成熟時才收割，穀粒飽滿，濕度低，折算乾穀重量多，農友可獲得最大利益，且烘乾效率高，烘乾機可以服務更多農友，切勿搶割，造成收益受損。

葡萄、芒果、荔枝等果品陸續進入收穫階段，倘逢連續陰雨天氣，建議農友加強清園並注意各種病蟲害防治，惟仍應注意安全採收期的規定。蔬菜部分，正值收穫期之蔬菜應儘速採收，以減少損失，並請農民團體協助購貯入庫冷藏，俾於災後釋出調節市場需求；生育期中之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用塑膠網、不織布等覆著資材保護，以防植株受風雨搖動及倒伏；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修，並預備種子或種苗，俾應災後需要即時復耕。

農糧署特別呼籲農友，仍需遵守施藥後安全採收期規定，不要急於搶收蔬果，以確保農作物安全；並於雨後注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。

農糧署表示，該署已通報各直轄市、縣（市）政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，亦請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。