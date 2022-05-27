誠品行旅推出「宅家聚聚 饗樂即時」線上美味 外帶享85折

5/28-6/1限時5天快閃 線上訂餐再贈誠品電影票

當防疫成為日常，宅家也要用美食好好享受每一個難得的相聚時光。eslite hotel誠品行旅自即日起「宅家聚聚│饗樂即時」美味登場。再度推出線上訂餐服務，廣受旅人喜愛的The Chapter Café全日餐廳及聚聚樓館外中餐廳特別匯聚人氣料理，適合小家庭共享的「異國味遊分享餐」與「聚聚合菜」，讓旅人輕鬆享受多款經典美味。亦同步提供20道以上單點選擇，自取外帶享全面85折優惠，可於專屬得來速車道安心取餐，會員加碼再享點數回饋。

The Chapter Café 融合當代食潮與經典 在家輕鬆嘗遍無國界料理

位於誠品行旅一樓的The Chapter Café以融合當代食潮與地道經典的無國界料理受到各界旅人喜愛，此次特別精選長期受歡迎的多道佳餚，宅在家也能嘗遍各國風味料理。

首推適合4人共饗的「異國味遊分享餐」每組3,120元，單點每道280元起，匯聚6道融合中西異國情懷的無國界美味，包含運用南法輕盈手法烹調的「蔚藍海岸尼斯沙拉」，每一口都像置身於蔚藍海岸間；簡單而奢華的米蘭傳統料理「燒烤香料雞腿排/義式番紅花燉飯」，無論色香味都深陷於義大利風情之中；以醬料賦予義大利麵靈魂深度的「義大利番茄蔬菜寬麵」，在舌尖綻放陽光普照的地中海風情。

喜愛台式經典滋味的饕客亦不可錯過「椒鹽海白蝦」，酥爽可口，令人吮指回味；承載著台灣人集體味覺記憶的「鐵鍋塔香三杯土雞腿」，每一口都是溫潤美好的思鄉滋味；暖身也暖心的古早味料理「麻油蔥薑香煎蛋」，是一道看似簡單平凡卻講究細膩手法的功夫菜，將一幕幕幸福光景立即湧上心頭。同時亦提供「時蔬義式番紅花燉飯」、「招牌美國牛肉起司漢堡」、「香料雞腿排起司漢堡」、「苦茶油炒時蔬」等豐盛的單點選擇，邀請旅人宅家也能任舌尖穿梭餐桌、暢遊世界。

聚聚樓 大中華料理精彩匯粹宅家直送

匯集江浙、廣式、川菜與台式等大中華料理精髓，並創新傳承東方飲食文化的聚聚樓，自開幕以來便深受各界旅人的支持與好評推薦，此次線上訂餐平台獨家推出「聚聚合菜」每組3,040元，單點每道180元起，融合8道最受歡迎的人氣料理，讓滿載溫度與心意的美好滋味也能在家飄香。

「聚聚合菜」包括台版鹹蜆仔華麗升級的「醉醃鹹九孔」，選用東北角純淨水質養殖的九孔鮑，肉質Q彈、口感鮮甜，傳承記憶中的質樸好味；延伸自四川傳統名菜—口水雞的「胡麻 XO 醬紅油雞」，完美賦予經典美味鮮活靈魂；重新詮釋經典酥炸排骨的「黃金酥排骨」，每一口都香酥惹味；兼及滋補及美味的養生湯品「人蔘富貴雞湯」，展現清潤甘美的豐厚尾韻。

聚聚樓—聚聚合菜，精選8道人氣料理，讓滿載溫度與心意的美好況味也能在家飄香。圖／誠品行旅提供

傳承自江浙地區的年節名菜「十香如意菜」，以繁複刀工與料理手法將十種蔬菜切絲拌炒，迷人細緻的香氣讓大人小孩皆愛不釋口；來自粵菜經典「干貝蛋白炒飯」，口感清淡卻吃得出其鮮美風味；「蝦球蟹黃豆腐」為中式經典佐飯料理，滿溢優雅的鮮甜滋味。另外創意經典小菜「雪菜松露腐竹」，在咀嚼間譜寫一段令人驚豔的美妙轉場。融入果香的「荔香辣子雞丁」則選用美國特級牛小排的「蒜香牛小排」、散發火腿鹹香與黑松露雋永香氣的「帕瑪火腿松露炒飯」、使用屏東東港櫻花蝦的「櫻花蝦娃娃菜」、富有營養價值的「雨來菇炒蛋」等經典美味，讓旅人宅家防疫更透過美食滋補身心。

誠品行旅另外推出首波快閃款待，自5/28至6/1限時5天，每日前五組分別訂購「異國味遊分享餐」或「聚聚合菜」旅客，每組即贈誠品電影院電影票2張，可於11/30前自由選擇喜愛的藝文電影，邀請旅人走進松菸園區，盡情感受一場放鬆身心靈的觀影體驗。詳情可查詢官網：http://www.eslitehotel.com/