蘇格蘭「年度最佳酒廠」格蘭帝發表酒廠最高年份46年珍稀威士忌

去年（2021）榮獲蘇格蘭威士忌大賽年度最佳酒廠，位於蘇格蘭坎貝爾鎮的「格蘭帝酒廠」，日前宣佈推出其至今為止最高年份的珍稀酒款，並以這款全球限量150瓶的珍稀佳釀，且擁有獨立編號的「格蘭帝46年單一麥芽威士忌」。向格蘭帝酒廠走過的寶貴歷史時光致敬，同時也用以慶祝不同年代的釀造工藝。

台灣地區總代理翔盛公司總經理馮維哲表示，「格蘭帝(Glen Scotia)酒廠」成立於1832年，是坎培爾鎮目前碩果僅存的三間酒廠之一，延續著坎培爾鎮的風格，迄今仍堅持少量的古老傳統的釀酒方式，年產量只有80萬公升，因此彌足珍貴，由於酒廠位置緊鄰於港口，在品嘗「格蘭帝(Glen Scotia)單一麥芽威士忌」時會感受到有些許海風及鹽滷的味道。堅持長時間發酵的傳統，以及形狀如洋蔥般的蒸餾器，造就出格蘭帝的威士忌酒體平衡，清爽而富有適量油脂與濃郁果香的特色，品飲一口就能感受到蘇格蘭坎培爾鎮獨特的風土，及維多利亞時代的舊時光。而這也就是讓許多愛酒人士認為「格蘭帝(Glen Scotia)威士忌」非喝不可的最好理由。在2021年的舊金山世界烈酒競賽上，格蘭帝25年單一麥芽蘇格蘭威士忌榮獲「最佳威士忌」的殊榮。此競賽針對橫跨31個類組，共3800個參賽作品進行評選，而格蘭帝在各國與各種風格中脫穎而出榮獲總冠軍的殊榮。除此之外，在格蘭帝取得「最佳威士忌」獎項加冕僅七個月後，更是在蘇格蘭威士忌大賽中，獲得年度最佳蘇格蘭威士忌酒廠的美譽。

圖為2021年蘇格蘭威士忌大賽年度最佳酒廠「格蘭帝(Glen Scotia)酒廠」，是坎培爾鎮目前碩果僅存的三間酒廠之一，迄今仍堅持少量的古老傳統的釀酒方式，年產量只有80萬公升，因此彌足珍貴，酒體平衡，清爽而富有適量油脂與濃郁果香的特色，讓人品飲一口就能感受到蘇格蘭坎培爾鎮獨特的風土，及維多利亞時代的舊時光。業者提供

台灣地區僅獲得限量鑑賞4瓶的「格蘭帝46年單一麥芽威士忌」，國際知名威士忌作家Dave Broom形容，這是一款非凡佳釀：其特別之處不僅在於年份，而是它本身就像是一顆時空膠囊，帶您領略坎貝爾鎮及格蘭帝半個世紀來的變遷。這款威士忌有著絕妙的熱帶水果氣息，來自長時間於Refill橡木桶陳年賦予的風味，最初注入的新酒伴隨著格蘭帝美好的油脂與海鹽，如今轉變為細緻香甜的太妃糖香氣，成為一款完美熟成、優雅的單一麥芽威士忌。馥郁的金黃葡萄乾香氣讓人想起19世紀末與20世紀初期時，雪莉桶正是用來熟成坎貝爾鎮威士忌的首選。

圖為格蘭帝酒廠經理兼首席蒸餾師Iain McAlister以「格蘭帝46年」向所有格蘭帝的釀酒工藝人表達祝福與感謝，同時也慶祝格蘭帝酒廠榮獲蘇格蘭威士忌大賽年度最佳酒廠的殊榮。業者提供

格蘭帝酒廠經理兼首席蒸餾師Iain McAlister則表示，這款珍稀酒款的發表，是祝福也是感謝，獻給那些在我們之前的釀酒工藝人，因為它們蘊含著經典格蘭帝及坎貝爾鎮的風情。同時也慶祝格蘭帝在過去一年榮獲的獎項殊榮。「格蘭帝46年單一麥芽威士忌」熟成於Refill波本桶36年後，於2011年轉至First Fill波本桶繼續熟成，最後移至Oloroso雪莉Butt桶中進行四年的熟成，展現出優雅天鵝絨般之尾韻。熱帶水果、宜人海洋風韻加上綿密的口感，並完美展現格蘭帝酒廠獨家風情。

「格蘭帝46年單一麥芽威士忌」封裝於豪華手工橡木酒盒之中，橡木酒架底部放有一塊銘版，上面刻著獨立瓶號及風味筆記。酒瓶部分則由奢華玻璃製造商格蘭凱恩訂製，每個瓶身皆以高雅蝕刻技術製成，以黃金色徽章為底印著傳統格蘭帝logo，最後以厚實金屬瓶塞完封，展現其非凡品味。

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