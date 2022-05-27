萊爾富推獨家限量「遇見幾米 春日午茶食光」預購加價活動

萊爾富繼2021年聯手著名繪本作家「幾米」於台南、新竹打造萊爾富「幾米主題聯名1號店」與「幾米主題聯名2號店」，造成一股幾米旋風。今年4月更首度進駐台北迪化店設立「幾米主題聯名3號店」，吸引數十萬粉絲前往朝聖、拍照打卡。

即日起至5月31日止萊爾富再推出獨家限量「遇見幾米 春日午茶食光」門市預購加價活動，開發5種幾米繪本限定商品共計11款，包含每款全台限量各2,000個雙層玻璃杯、全台限量各3,000個方形茶壺1款、小牛奶杯1款，還有2款玻璃杯以及4款餐桌墊，指定貨架商品再加99元，可獨家預購單款幾米繪本限定商品。

「幾米」是著名繪本作家，出版繪本已長達20餘年，創作超過60種出版品。作品風格溫柔清新、題材多元，溫暖純真的圖像，特別療癒人心。萊爾富聯手「幾米」推出三家「幾米主題聯名店」後，此次萊爾富訂的主題為「遇見幾米 春日午茶食光」將療癒的幾米繪本風格，開發成為生活中實用的小物，期望能提供全民防疫日常的心靈慰藉。

萊爾富期望在本土疫情升溫緊張的氛圍下，透過超商獨家活動，讓喜愛幾米周邊小物的藏家們，用指定商品加價預購的方式，就能帶回實用的幾米周邊生活小物，不僅可療癒疫情期間內心的不平靜，也讓生活充滿儀式感，提升生活品質與質感。

感恩溫馨5月 會員限定「全店單筆消費滿200元送200元滿額購物金」

每年5月是感念母愛且充滿溫馨的月份，萊爾富禮遇會員祭出暖心優惠，5月31日前於全店單筆消費滿200元送200元滿額購物金，結帳時報手機號碼或出示會員身份，單筆消費滿200元，就可獲得4張50元滿額購物金，單筆消費可累贈，但每位會員最高限1,200元滿額購物金。

萊爾富禮遇會員，推出「全店單筆消費滿200元送200元滿額購物金」。圖／萊爾富提供

萊爾富消費支付最多元 「天天支付日」 讓卡友精省荷包

近期本土疫情升溫，為減少現金接觸，萊爾富提供民眾便利的消費支付選擇，即日起至6月28日止，擴大回饋卡友推出「天天支付日」優惠活動，如每周一刷滙豐卡，單筆滿280元，就送Hi Café中杯冰/熱拿鐵咖啡兌換券乙張，共限量1,000份，送完為止；每周三刷中信卡，Hi Café 指定商品享買一送一。

另外還推出周一至周日「天天卡友日」專屬回饋方案，如刷富邦卡(含LuckyPay)、國泰世華卡或聯邦卡，單筆滿200元，登錄即享5％刷卡金回饋；使用HiPay綁定富邦卡/國泰世華卡/聯邦卡/中信卡，單筆滿200元，登錄即享15％回饋；刷玉山卡，單筆滿200元送20元刷卡金，以及使用HiPay綁定玉山卡，單筆滿200元，登錄即送35元，讓消費者每天都享不同的優惠和驚喜。