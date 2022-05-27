Mortlach慕赫探索極致味蕾饗宴攜手米其林一星「米香」 最後入席機會

2021米其林指南官方威士忌合作夥伴Mortlach慕赫所推出的「慕星計畫」，為追求飲食卓越儀式感的老饕獻上摘星品酩的最佳選擇。此次Mortlach慕赫與台北美福大飯店米其林一星精緻台菜餐廳「米香」聯手，推出期間限定「慕赫摘星品酩套餐」。透過總鋪師對於每一道料理的執著及細膩，將台灣人記憶中的菜餚完美重現，恰如慕赫不容妥協且無可比擬的2.81製酒工序，只為創造獨一無二的圓潤飽滿酒體。當盤中盡是主廚精選佳餚珍饌時，再將慕赫16年單一麥芽威士忌傾注於其中，無與倫比的完美風味與經典復刻的台菜情懷迸發出絕美滋味，激盪出回味無窮的味蕾體驗。

亞吉歐台灣分公司行銷總監呂捷隆Jay表示，Mortlach慕赫作為蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，擁有200年歷史的傳奇酒廠，憑藉極其複雜的2.81蒸餾工藝，使慕赫單一麥芽威士忌成為調酒師的秘密配方，也是威士忌行家爭相收藏的珍稀逸品。Mortlach慕赫最著名且體積最小的「Wee Witchie小女巫」蒸餾器，正是造就卓越豐富層次口感和獨一無二肉質風味的魅力之處，無論純飲、加水皆具不凡風味的Mortlach慕赫單一麥芽威士忌，更被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」。

圖為「慕赫摘星品酩套餐」之「秘製紅刺蔥牛排佐慕赫16年」，主廚特獻的「秘製紅刺蔥牛排」以傳統的蒜蓉醬油為基底，加入台灣特有的紅刺蔥增加香氣，浸泡主廚精選頂級鮮牛約1天後，以蒸烤方式烹調，入口後肉汁飽滿，香嫩鮮甜，單純品嚐這道佳餚香氣就相當厚實。緊接著使用試管加入2-3滴的「慕赫16年單一麥芽威士忌」，酒體飽滿的風味及蜂蜜香氣，不僅帶出牛肉的美味肉汁，更勾勒出肉脂獨有的豐富口感。業者提供

而米食在台灣飲食文化中佔有極重要的歷史意義，不僅是民生重要的主要糧食更一度成為最重要的經濟作物，餐廳取名「米香 MIPON」即是向台灣飲食文化表達敬意，更代表人們對稻米的濃厚情感。米香台菜秉持台灣料理的道地感，以傳統的烹調手法復刻經典風味之餘，仍帶有古樸的情懷，將台灣人記憶中的菜餚完美重現。盤飾外觀則融合當代風格，將儒人雅致的風采融於餐桌之上，不論是宴客大菜或是特色小吃，盡獻寶島風華曼妙之處。米香台菜餐廳不僅是許多饕客雅仕的台菜餐廳首選，更於2020及2021年獲選經濟部商業司推薦的經典台菜餐廳，在國際上亦是備受肯定。自2018年起連續三年獲得米其林餐盤推薦，2021年更躍升米其林推薦一星餐廳。

圖為「慕赫摘星品酩套餐」之「剝皮辣椒土雞盅佐慕赫16年」，精選台灣土雞熬煮的高湯與肉質鮮嫩的土雞腿，搭配厚實杏鮑菇以及剝皮辣椒熬煮入味，品嚐湯品前將「慕赫16年單一麥芽威士忌」加入湯中些許，靜待濃郁馥郁的酒液與湯品完美結合，雙雪莉桶帶出的輕盈花果香氣，更襯托出枸杞般的甜味與豐饒滋味。業者提供

此次慕赫×米香推出的「慕赫摘星品酩套餐」中，主廚依照「慕赫16年單一麥芽威士忌」強烈卻富含層次的口感、厚實飽滿的酒體與香甜滿溢於口腔間的雪莉風味為佐餐的發想靈感，特獻在風味上能夠互相輝映的功夫家常菜，不僅挑戰味蕾的完美多重感受，更體現了追求餐酒搭配的極致展現。

慕赫「慕星計畫」更多細節資訊：https://reurl.cc/Y9ZVrl

(工商時報提醒您禁止酒駕未成年請勿飲酒)