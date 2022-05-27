只聚焦電話行銷通路 康成志業：為保障電銷員權益

康成志業經營保健食品至今超過30年以上，長久以來銷售的方式自從進入電銷Outbound通路之後，就深耕聚焦在電話行銷行業上，至今沒有改變，並成為保健電銷Outbound通路長青樹。當潛在客戶經過電銷人員苦口婆心的解說之後，如果到公司經營的其他通路去買，那獎金利潤分配就不公平了！這就是康成志業只從事一種通路的原因，是要保護到每位電銷人員的權益！

很多公司都希望產品在各種通路都買的到，若是也同時經營電話行銷，這樣是對電銷人員辛苦開發新客戶是沒有保障的，而且客戶也會用比價造成通路之間的折價廝殺，利潤折損反而更大。康成志業保健食品只聚焦在電話行銷Outbound通路的策略已經二十多年，很多資深電銷人員，都從媽媽做到年輕阿嬤，洪玉玲就是這樣一頭栽進這個領域中，一做就是十七年。

17年的電話行銷職涯不會膩 一直要做到75歲

洪玉玲表示，本來從事保健食品面對面推銷的她，那時電話行銷公司剛剛興起，生性謹慎的洪玉玲因為透過同事的介紹，一開始還考慮遲疑，後來看到朋友做的成績及好心情，就跟著進入康成志業保健食品電銷，沒想到越做越上手，一直持續了17年。一開始什麼都不懂，公司採取經理一對一教導制，讓洪玉玲很快的上手，公司不會有搶名單的狀況，開發新客戶的資源豐沛，老鳥很照顧菜鳥，每個人都按照公司的ＳＯＰ來學習，常常有很多有新資訊可以獲得，不論是商品、服務或是銷售心法，大家都不藏私。特別是康成志業總經理羅昱生對於市場趨勢特別敏銳，而且勇於改變，在電銷outbound上每年都有新策略，讓大家感覺每天都是新的挑戰，越活越年輕不知老之將至。

公司規定每年每人必須新開發50%的新客戶，當初對這樣的要求洪玉玲有點擔心，但也因為能持續開發新客源，所以能夠將業績創新高，並且持續穩定成長下去。即便是疫情的關係，這二年公司業績反而逆勢成長，就是總經理帶領團隊勇於改變的成績。從事康成志業保健食品電銷能夠每天正常上、下班，週休二日不加班，工作與家庭都能兼顧之外，每天正向開心地透過電話傳答情感及散播溫暖的關心給客戶。洪玉玲一直想如果能繼續地自我成長，這樣持續做到75歲，也不違和。

資深老鳥的年輕心態，千萬別失去了初衷

很多人在電話行銷做久了，都會產生疲態，失去了當初的熱忱。那是因為對老客戶賣同樣的產品，遇到促銷導致客戶囤了一推產品，到不敢接電話而進入惡性循環。所以唯有改變心態，每個月開發新客戶，才能產生新火花，不會掉入資深老鳥疲憊心態。透過電話關心客戶、聽她們訴苦，不只銷售商品，更成為他們吐露心聲的好朋友。從原本單方面的銷售，轉換成開始為客戶的身體健康著想，加上對公司的商品有信心，連自己與家人都因為產品而身體有改善，因此每次在推廣銷售時，都感覺到是正向能量的善循環。這些都是洪玉玲給新夥伴的建議，更歡迎大家加入康成志業保健電銷，這將是新一代有熱、善良的年輕人可以發揮的舞台。