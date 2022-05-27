將捷金鬱金香酒店 夏季線上旅展開賣 優惠下殺37折起

近期國內疫情升溫，位於新北淡水的將捷金鬱金香酒店，因應後疫情出遊旅行需求增加，將自6月6日至6月20日推出「2022夏季線上旅展」，旅展住宿券乙張2,999元，祭出優惠折扣最低下殺至37折，往年熱銷秒殺的旅展住宿券，限量500張售完即止；此外， 即日起於官網預訂「旅展優惠直接入住」專案，今年6月30日前入住，則可享有平日免費升等或假日不加價優惠。

將捷金鬱金香酒店「2022夏季線上旅展」，自6月6日至6月20日官網限定推出，旅展住宿券2,999元／張，住宿券依照優惠方案可單張或兩張使用，票券使用期限至2023年6月6日止。 旅展住宿優惠首推「平日雙人標準客房」，此方案不含早餐，使用乙張住宿券（2,999元/張）即可入住，相當於享有37折超殺優惠 ，此外也可使用兩張住宿券，選擇「平日雙人標準客房—含早晚餐」或「假日雙人高級客房—含早餐」；隨著國內疫情升溫，趁著線上旅展優惠推出期間搶購，規劃疫情過後與好友閨蜜、情人或家人一趟來親近自然、療癒放鬆的美好假期吧！■官網連結：http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

餐飲部分，於酒店L樓的「河畔餐廳」與「滬尾之星」則是共同推出餐飲通用券， 本通用券900元／張，2023年6月6日前持餐飲通用券，可享用「河畔餐廳」平日 樂活單點吃到飽午餐或晚餐乙客，或是「滬尾之星」不分平假日雙人下午茶乙套 ；「河畔餐廳」以大面落地窗打造明亮、溫暖用餐環境，星級主廚精心推出各式異國料理，以及挑高三層樓、純白開放式的「滬尾之星」，午茶時段提供飲品、點心、咖啡等，夜晚則化身微醺小酒吧，期待帶給每一位旅人顧客味覺、視覺、感官饗宴，享受療癒愜意的度假時光。

值得一提的是，隨著每日疫情確診數增加，酒店同時也推出 「Long Stay」住房專案， 雙人入住七天六夜，最低每房18,500元， 為給需要居家辦公的上班族群，或是需要想要喘口氣來趟慢旅行的旅客，提供更優惠超值的長住提案。訂房專線：02-2621-1918。

滬尾藝文休閒園區官網>>https://www.fabmall.com.tw/