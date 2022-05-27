統一企業集團前總裁林蒼生《隨便想想2.0》

文／和平國際提供

安住本心，以獨有文化素養帶領企業走向世界

睽違多年，統一前總裁林蒼生再度出版最新力作《隨便想想2.0：台灣應以其文化素養，來引領人類往前走》。本書集結總裁退休多年來的日常隨想，期望在21世紀的現在，每個人都能在「腦筋跟上時代」的同時保持「心靈貼近自然」，活在當下，讓生命質量更上一層。

1968年，林蒼生進入統一企業任職，從基層一路到集團總裁，見證了統一半個世紀的發展。多年的商場經驗，他體會到，企業要能永續經營，就必須注重身心靈。因此，他再度藉由本書呼籲，企業家應以「清富」思想為目標，應以人文帶領科技，發揚台灣特有的素養，進而引領世界。

此外，總裁的世界觀也相當獨到。他認為，未來應該是地球村大熔爐時代，不再是東西方各據一方、相互對立，因此要如何融合東西方優勢來引領世界，就落在位處世界能量中心，且擁有西方進步科技和東方傳統人文的台灣人身上。所以，台灣應從企業家做起，打造正能量體質，進而擴及到每個國民，讓良善的能量得以以台灣為中心，傳播到世界每一個角落，「大同世界」不再遙不可及。

思考國家發展，世界趨勢之外，總裁也關注個人身心靈的發展。本書中有多篇文章都提到「愛心」、「感恩」、「喜悅」，並以「一百隻猴子的現象」說明，若每個台灣人都能在快速且複雜的外在環境下，保有單純良善之心，進化自己的與萬物同心，彼此影響與交流，便能與世界同心，將這份具足喜樂的幸福感傳遞給地球村的每一份子，如此世界和平必指日可待。

「清」淨潔心靈；「富」滿足溫飽，兼顧身心靈三位一體精神，必能以純良動機敬待每一分獲利的美善價值，創造源源不絕的正能量，奠造永續發展的基礎，進一步引領整體社會前進，建構名符其實的華人文化中心！

林蒼生總裁歷練豐富、學養深厚，本書實為其生命智慧精粹，期待您展書閱讀與作者同遊於物之初，暢通心中智慧之流，在日常繁忙裡，共體「覺時代」無窮心量之益。

林蒼生《隨便想想2.0：台灣應以其文化素養，來引領人類往前走》，5／20上市，全台各大書店、網路書店皆可購買。