沉香是宗教最愛“涅槃之香”不僅是最頂級中藥更能一香多用

說到沉香，沉香在世界五大宗教中，為極珍貴的聖品，佛陀啟示修習中提到沉香燃燒的香氣是“涅槃之香”，意指成佛的境界。古代武士在上戰場前會燒沉香煙霧熏制盔甲以求好運。在西方，法國國王路易十四將他的衣服和床單用浸有沉香木的水來洗滌衣物，做為他喜愛香味提供他振奮能量方式，而也有不少企業家用沉香木來泡酒或製成沉香水，可以說是一香多用。

沉香是最名貴的中藥材，可一香多用。胡哥沉香/提供

沉香不僅可以收藏，做成沉香珠，供香、聞香，更可以拿來製成沉香油，除了保健、保護心臟、鎮痛、消炎鎮靜、活化腦細胞、調理氣血、行氣止痛、納氣平喘、安神定氣、開發靈性、又可以幫助修行、入藥、泡飲。

粉專【胡哥沉香】的胡哥長期受邀在各大直播平台及電視台傳授沉香鑑定的秘訣 。胡哥沉香/提供

粉專【胡哥沉香】的胡哥長期受邀在各大直播平台及電視台傳授沉香鑑定的秘訣，胡哥長達逾二十年收藏及研究沉香，胡哥表示，早期收藏沉香的因緣是因為那時母親生病，胡哥聽從一個師父指示才了解沉香，故拿沉香給母親吃，才跟沉香結起善緣，後來更致力推廣沉香。

沉香在世界五大宗教中，為極珍貴的聖品，佛陀啟示修習中提到沉香燃燒的香氣是“涅槃之香”。胡哥沉香/提供

本草綱目也有記載，沉香是最頂級的中藥品，亦是最名貴的中藥材，其市面上價格比犀牛角還貴，一克特級沉香價格就價值幾萬元，胡哥指出，那時母親服用沉香後情緒也較安定，雖最終治標不治本，但也因為使用沉香母親多留了幾年才安詳離開，後來胡哥亦開啟了沉香的收藏之路，更深入鑽研了解沉香的功效，不過也正因為沉香珍貴，市面上也有許多假沉香在販售，提醒消費者，要收藏好的沉香，一定要找專家，才能避免上當吃虧。



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