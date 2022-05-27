沉香唐朝就被皇帝御用　胡哥沉香：專業藏家現已翻漲近百倍

說到沉香，有個相當美麗的傳說。據史書記載，沉香在唐朝已傳入廣東，宋朝普遍種植，因為主要集中在東莞地區，所以又名莞香。關於莞香，當地人流傳著這樣一個故事：莞香的洗曬由姑娘們負責，她們常將最好的香塊偷藏胸中，以換取脂粉，香中極品「女兒香」由此得名。沉香的使用有著悠久的歷史。早在漢代《名醫別錄》中，記載了沉香的藥用價值。同時，沉香也是把玩的上品。品香、玩香、薰香已經成為收藏家們的一種時尚愛好。所以沉香從唐朝開始就是沉香的鼎盛時期，不只是宗教或古代皇帝，直到現在許多上流人士及企業大老都喜愛沉香。

粉專【胡哥沉香】的胡哥長期受邀在各大直播平台及電視台傳授沉香鑑定的秘訣，棋楠為香中鑽石，佛中舍利，是沉香中的精品。 胡哥沉香/提供

粉專【胡哥沉香】的胡哥長期受邀在各大直播平台及電視台傳授沉香鑑定的秘訣，胡哥長達逾二十年收藏及研究沉香，沉香之所以會越來越珍貴，胡哥指出，是因為沉香價值無法量化，且這四十年間開挖，越來越少，最早期沉香有四個國家開發，有中東、日本、新加坡、台灣，在三十年前只有有錢的國家才能夠開發沉香，早期新加坡算是媒介，都是把沉香賣給日本跟台灣，所以日本、中東、台灣會大量收購沉香是因為那時經濟繁榮，早期台灣買了許多沉香都是一貨櫃陸續進貨進來，早期買到沉香的，品質好的野生沉香價格幾乎飆漲到上百倍，另外像是東南亞國家的越南、泰國、柬埔寨、還有沉香最多的印尼現在開挖也很難挖到，因此沉香在市場上才非常珍貴，尤其是野生的沉香要數百年以上才能形成，現在要開挖到幾乎是非常罕見。

胡哥沉香分享收藏沉香三字訣【真、稀、絕】沉香必須是【真品、稀少、絕品】才是真正好品質。胡哥沉香/提供

成交在拍賣公司有近億成交 專家呼籲要專人鑑定避免吃虧

沉香過去在國際拍賣公司中就有高達近億成交價，沉香甚至比許多國際藝品稀有，沉香價值甚至比黃金還要高，但也是因為如此，市面上許多劣質沉香真假難辨，幾可亂真！胡哥指出，鑑定沉香是否為真，沉香有許多要注意的微小細節，除了沉香木邊角弧度、密度、香味、觸感等， 有些不良業者會將顏色相近的沉香黏成高價沉香，非多年收藏者難以看出其中端倪，所以很多人受騙上當，甚至吃了不少虧。

胡哥沉香提供沉香專業鑑定，也因長期收藏沉香結識不少企業家及國際名人。胡哥沉香/提供

早期台灣收購沉香業界知名 現在已翻漲近百倍



胡哥提醒大家，在下手購入沉香之前，建議要找沉香鑑定專家做細部評估，不要為了節省，而【因小失大】，購入野生高檔沉香，含油量高的才能增加沉香收藏價值，早在二三十多年前開始收藏沉香的藏家，胡哥透露，早期二十年前以上收藏沉香的，有些轉售已翻漲近百倍，沉香價值相當驚人。

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