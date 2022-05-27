沉香收藏靠這三字訣 一級賣家胡哥沉香　獲業界信任掛保證　　

粉專【胡哥沉香】的胡哥長期受邀在各大直播平台及電視台傳授沉香鑑定的秘訣，長達逾二十年收藏及研究沉香，受到民間各界及企業多方肯定，許多國際大企業老闆像是郭台銘、王永慶、馬雲、娛樂名人劉嘉玲、劉德華、郭富城等都愛收藏沉香。

胡哥沉香提供沉香專業鑑定，也因長期收藏沉香結識不少企業家及國際名人。胡哥沉香/提供

因為市面上沉香真假難辨！許多電視台找胡哥鑑定沉香，說到沉香的學問到底有多深？先前胡哥受【非凡電視台360行向前衝】遠赴越南採訪提到，沉香能否沉到水中的關鍵在於沉香油脂，只要超過25%就會沉於水，不過不是會沉的木就是沉香木。而胡哥在業界的沉香皆屬於高端精品品質，他分享收藏沉香木所自創的三字訣必須要具備【真、稀、絕】三個條件，沉香才會隨著時間增值並且絕對保值。

沉香早在盛唐時期成為西域高貴皇貢品，不少政商名流喜歡沉香，企業家馬雲也是沉香的愛好者。 胡哥沉香/提供

被業界譽為一級賣家的沉香胡哥表示，三字訣就是要【真、稀、絕】即沉香必須是【真品、稀少、絕品】才是真正好品質的沉香。然而真正沉水的沉香，也要近千年才會有，非常稀少，其實許多人不懂沉香的學問，收藏家常以能否沉水將沉香分為不同的級別：入水則沉者，名為“沉水”香；次之，半浮半沉者，名為“棧香”稍稍入水而漂於水面的名為“黃熟香”。

胡哥補充，市面上的沉香是由瑞香科沉香屬（Aguilaria spp.)樹木，因外來的風災、雷擊、蟲害等天然環境因素，或者因人為造成的傷害，導致真菌感染。 因感染後樹身所分泌的樹脂，經漫長歲月而結成的沉香。 刀斧斫砍後，結香尚未自然熟脫，即由採香人直接在樹上取下者。 生結香氣味輕揚、活潑香烈，才會結合成真正的沉香。



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