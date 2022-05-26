KlassiC佈局統領1樓明顯櫃位搶攻大桃園

期許獲得台灣六都之一的大桃園潮男、潮女青睞，標榜擁有最完整的手工(HANDMADE)鏡框、手工做工細緻的高端支線ARCHI byKlassiC，堪謂MIT最潮眼鏡、墨鏡自創品牌「KlassiC.」挾全台已開設9家直營店氣勢，搶租桃園火車站前統領百貨一樓入口處的顯眼櫃位，訂5月27日以磅礡氣勢開啟第10家直營店序幕!

5月27日桃園統領百貨盛大開幕

從線上電商營運起家的KlassiC，發現許多線上顧客都來自桃園，深覺桃園市場潛力十足，因此雖正逢疫情嚴峻期間但仍全力以赴至桃園搶攻龐大商機。為滿足桃園廣大客戶需求，除備貨達上百款最新、最完整的HANDMADE鏡框、聯名合作、國民平價YOUTH系列外，還有高端支線ARCHI by KlassiC等，訴求產品多元、價格透明，不一昧追求最高CP值或市場最便宜，期以最優質服務、最舒適購物環境與合理價格激發品牌設計出更多、更好的商品回饋消費者，開幕當天至6月5日將於桃園統領店祭出全館HANDMADE墨鏡系列78折、光學系列配鏡現折300元等超值優惠，搶好康行動要快!

坤達、李函聯乘KlassiC綻放MIT眼墨鏡台灣之光!

KlassiC owner Ray受訪指出，自己踏入眼鏡行業多年後，深覺有義務為國人創立真正屬於台灣製造(MIT)的眼、墨鏡潮牌，乃於四年前毅然以「KlassiC」為自創品牌，戮力做出商品差異化，除了注重商品的時尚與細節外，對功能性與保護性也格外講究，所有直營店現場的驗光師都取得國家相關考照以提升自我專業度，且除了加強研發外，也和專業廠商合作，因此開業迄今4年來，在配鏡與銷售各方面都已有很穩定的消費族群支撐。且目前也與坤達聯名眼鏡墨鏡(KUNDA BY KlassiC)及時尚名模Kiwi李函以主題「狂氣」聯乘KlassiC推出系列墨鏡，期許藉由與多位傑出知名者策略聯盟方式，推廣時尚、時髦的MIT眼墨鏡精品給所有國人。