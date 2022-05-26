藝術家傅楓宸「臥石眠雲」柴燒陶塑山水展正展出中

藝術家傅楓宸「臥石眠雲」柴燒陶塑山水展，目前正於外琨塔 Vaikuntha 藝術生活中心展出中，展至6月5日止，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

柴燒茶器，近年在兩岸的茶界引領一股風潮。茶器透過柴窯裸燒呈現的樸實質感，讓品茶之外增添賞器的趣味。有別於柴陶從事者製作茶器的主流，傅楓宸運用柴燒陶特有的肌理出發，從花器、茶碗的製作，延伸到山水雕塑的創作，運用傳統水墨山水畫的元素，將岩石的肌理以陶土雕塑成形，透過柴燒獨特的隨機自然燒成色澤，呈現在雕塑與茶器之上，傳達對山水元素的詮釋。

以自然為師

從政戰學校藝術系畢業後，傅楓宸在軍職的歷程中從事應用美術的任務，從事宣傳漫畫、插畫、攝影、雜誌美術主編等工作，期間累積了平面設計的實務經驗，透過20餘年的攝影經驗，體悟到減法的法則，並將這些經驗轉化在柴燒陶塑創作之中。

透過觀察與分析，體悟自然界的環境密碼，轉化在自己的創作之中。所謂「眼行千里路，心讀萬卷書」，在觀察的過程裡，有感動，有讚嘆，有體悟，有記憶。這些累積下來的記憶中，在淺移默化中化為創作的養分。

心有山林 何妨喧囂

在初識柴燒陶的階段，驚嘆木灰在柴窯的陶鑄下呈現的多彩肌理，總想著如何將這樣的質地做最有趣的發揮，心中萌發了用雕塑來表現這種獨特肌理的想法，於是開始運用曾經學習的雕塑技巧，結合繪製水墨山水的經驗，從石頭的肌理樣貌中嘗試再現雅石的趣味，發展出以柴燒陶表現山水雕塑的系列創作。自2016年接觸陶藝開始，憑著自己獨到的見解，山水雕塑的系列創作分別於2019年獲瑞士卡魯日國際陶藝競賽入選，2021年獲葡萄牙阿威羅國際陶藝競賽入選。

撥雲尋古道 倚石聽流泉

傅楓宸學習美術的過程，受傳統美學影響甚多，陰陽、剛柔、動靜、大小，是他在山水造型的塑造中主要運用的對比元素。學陶之初，他將自己的工作室命名為「折劍居」。過往的美術設計與攝影、繪畫實務經驗，如同曾經用過的劍，不再亮劍於江湖，只願折收鋒芒，期許自己在人生下半場運用過往的養分再磨一劍。

在這個反覆檢討與挫敗的創作之路，就像是撥雲「尋」古道，探索古道雄奇之美，學習創作因應之道，而非「循」古道行之。希望在每個艱辛的思考與實踐過程之後，能泰然的「倚石聽流泉」，獲致心中的桃花源。

傅楓宸「臥石眠雲」柴燒陶塑山水展資訊

展期：2022/5/14～6/5

展出地點：外琨塔 Vaikuntha 藝術生活中心(台北市大安區潮州街55巷3-1號1樓)

參觀時間：11:00–18:00 週一公休

洽詢電話：0905-103-269