端午送情！企業禮贈正流行「客製化摩卡壺與保溫杯」深受員工喜愛

疫情持續嚴峻，民眾憂心不敢外出，企業啟動居家辦公與分流上班之餘，紛紛鼓勵員工宅在家，減少外出以降低染疫風險。能夠居家自行沖煮咖啡，也成了舒緩情緒的解方之一，尤其是簡單易上手的摩卡壺、手沖咖啡、濾掛式咖啡等，都有助於在疫情紛擾的不確定感中，緩和一下焦慮感。



同時健康意識抬頭，傳統企業送禮的粽子禮盒或糕餅禮盒，對收禮者而言反倒成熱量負擔，興致缺缺；企業紛紛尋找，更貼近員工心意的端午節贈禮，近期不少企業選擇送咖啡壺禮盒組，讓員工享受沖煮咖啡的樂趣，享受宅在家的愜意。



義大利摩卡壺品牌BIALETTI總代理商艾可分享道：「端午前夕接獲許多企業廠商訂單，其中以客製化產品為大宗，大多企業選擇雷刻摩卡壺、手沖壺或陶瓷保溫杯，刻上專屬祝福或企業LOGO，除有象徵意義外，讓員工有不同以往的驚喜感，也更能感受到公司送禮的用心。」

除了摩卡壺之外，典雅的手把型陶瓷保溫杯也是辦公室相當受歡迎的實用選項。選用1300度高溫瓷的IKUK陶瓷保溫杯，標榜不殘留異味，更是便於疫情期間讓民眾多喝茶助抗疫。而IKUK共推出了8款規格色彩，讓企業選擇禮贈時便有彈性。

艾可國際所推出的企業禮贈品可依預算規劃，推出專屬獨家精選組合，除雷刻客製化商品外，也能搭配咖啡器材等週邊商品，從等一個人咖啡的濾掛咖啡、咖啡豆、到各式咖啡沖煮用具，都能夠依個別需求作搭配。艾可在居家沖煮咖啡的領域整合上下游產業，為企業提供一站式服務，省去福委會選品時的繁瑣，同時又能滿足收禮者的心，也達到企業贈品的三贏局面。

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