台灣沉香王郭檜木分享沉香文化　獲上市櫃收藏家肯定沉香翻倍賺

沉香鑑定專家郭檜木擁有資深近二十多年沉香收藏及鑑定經驗，各大電視台和直播平台推薦的沉香藝術收藏達人郭檜木，年前過年才受邀電視台專訪，近期郭檜木經常受邀在節目跟各大直播平台媒體界分享沉香文化，有【台灣沉香王】的美譽，不過卻也引來同業忌妒，現在郭檜木在自己的自媒體平台分享，非正式單位邀請，也不會出席，不僅如此，各大集團及上市櫃公司老闆想收藏沉香找他，還要透過關係，過去二岸三地的收藏家也都曾拜會郭檜木，做沉香文化的收藏交流。

沈香王郭檜木接受直播平台邀約。郭檜木/提供

業界有一家上市櫃公司老闆，平常收藏幾千萬元的沉香，記者問他，為何不買黃金或名畫？這名上市櫃公司老闆表示，沉香是最有文化的收藏品！這二十年收藏沉香觀察市場，現在沉香價值翻轉近百倍，沉香在各大國際拍賣公司及收藏界不降反升，而該名老闆，跟郭檜木就是像換帖兄弟，該名上市櫃公司老闆指出，這十多年好險有郭檜木幫忙，當初不懂如何區分沉香優劣品質，差點被不懷好意的賣家，坑上百萬。近年來，沉香價值在拍賣界越來越高，該名老闆指出，當初收購的沉香現今都比黃金也比房地產增值還快，因此不僅是沉香，收購藝術翡翠他都要指定找郭檜木得知最專業的內部資訊。

沈香王郭檜木接受沈香論壇邀約演講。郭檜木/提供

被媒體受封【台灣沉香王】的郭檜木，平常時常在臉書及抖音分享沉香相關的影片，說到沉香他可以滔滔不絕說著許多沉香經，他看沉香時候也非常的精，從顯微鏡觀察顏色和氣味分別，劣質魚目混珠的沉香，都逃不了他的眼睛。

沉香的文化從古至今，是宮廷及皇室貴族御用的藝術品，不僅可用來觀賞，又可品香，一名香港收藏家也讚譽，沉香是最有文化的藝術品。說到沉香文化，是中華民族傳統文化。中國香文化起源於秦漢，盛於唐宋。古時常說的“沉檀龍麝”之“沉”，就是指沉香。沉香香品高雅，而且十分難得，自古以來即被列為眾香之首。與檀香不同，沉香並不是一種木材，而是一類特殊的香樹“結”出的，混合了油脂成分和木質成分的固態凝聚物。而這類香樹的木材本身並無特殊的香味，而且木質較為鬆軟。

沉香文化包括沉香品評技法、藝術操作手段的鑑賞、品香美好環境的領略等整個品香過程的美好意境。其過程體現形式和精神的相互統一， 是品香活動過程中形成的文化現象。 它歷史悠久，文化底蘊深厚， 作為一種特殊的文化載體， 在人類交往中佔有獨特的地位。 沉香文化已經滲透到人類社會生活中的各個領域，對文學藝術、醫療衛生、工農業生產、 政治經濟各方面都有著巨大影響和作用，並且與宗教有著千絲萬縷的聯繫。

收藏家譽最有文化收藏品沉香 不只保值且比黃金價值高

因為沉香價值稀有珍貴，其價值比黃金還高，市面上有不少商人受騙買到劣質沉香以魚目混珠的假貨充當高級品的事發生。郭檜木表示，不僅沉香，像是珠寶、高端的藝術品，一定要找專業人士鑑定，像是來買沉香的人，我都要先讓他們了解沉香的專業知識，要收藏家真的看懂了再出手。



【台灣沉香王】郭檜木，因該名上市櫃老闆積極推薦，常上各大直播平台及媒體和電視台分享沉香專業鑑定，因此，也引來賣劣質沉香木的同業忌妒，要他不要擋別人財路。【台灣沉香王】郭檜木指出，【真金不怕火煉】，真正好的沉木也要真實鑑定，才是有文化的收藏品。所以【台灣沉香王】郭檜木深受媒體及企業肯定，不過現在疫情期間，現在非正式公開場合及平台邀請也不隨便出席，即使收藏沉香的水很深，郭檜木表示，大家仍應深入了解其沉香文化，懂了再出手。

因為沉香價值稀有珍貴，其價值比黃金還高，建議找專家郭檜木鑑定。郭檜木/提供

【台灣沉香王】郭檜木收藏沉香擔任專業藝品顧問近二十年，他擅長沉香，翡翠及檜木的專業鑑定，上過台灣知名電視節目及多個直播平台直播分享個人執業經驗並專業鑑定沉香等真假，郭檜木補充，沉香其實在世界五大宗教中，也是極為珍貴的聖品，其溫潤濃郁的香氣對人體益處多不勝數，不僅能燃燒薰香，提神醒腦安定心神，在疫情嚴峻期間，許多企業家及老闆壓力大都是靠品沉香來放鬆安定心神，用沉香來提升自己磁場能量，沉香是十分具有品味的高級收藏品，又可拿來鑑賞品香用。怪不得沉香價值及價格在業界比黃金還高，不僅保值又有實用價值，深受上市櫃企業等收藏家喜愛。

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