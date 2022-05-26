bgreen引領運動家具新風潮 美鳳姐也按讚

近兩年受 Covid-19 疫情影響，民眾都減少外出的機會，居家運動器材大受歡迎，像是垂直律動機，坐、站或躺著，每天利用零碎的時間隨時可運動，十分方便。一般大眾對於被動式運動的接受度相當高，垂直律動機也因此成為今年母親節各大百貨及電商最夯的商品之一，近期有不少名人代言相關產品，掀起全台一股「律動風」。

垂直律動原是研發來幫助太空人肌肉運動，維持身體機能之用，後來也應用於運動員的訓練及醫療復健輔助。藉由上下震動帶動全身各部位產生律動，能促進血液循環，提高身體代謝率，也帶來放鬆暢快的感受。

致力於推廣運動和健康生活的明根公司，於 2006 年成立運動家具品牌「bgreen」，針對不同族群的運動需求，開發出符合各族群專業運動及健身需求的垂直律動商品，2017 年更將運動科技結合家具工藝技術，融入居家生活，領先全球推出最創新的機能性運動家具，引領健康產業新風潮。bgreen 運動家具是少數理解健康及運動醫學、擁有機電整合及機構設計能力，同時具備市場思維與創新力，明確做出差異化的 MIT 品牌。

bgreen 運動家具創辦人暨董事長陳宇助 (前排左二) 推廣公益不遺餘力，於今年3月邀請知名藝人陳美鳳參與公益活動，將中壢 SOGO bgreen 專櫃當月業績總額 2% 捐給「希望馬場」，幫助更多腦麻兒和自閉兒透過馬術訓練提升健康。圖/ bgreen 提供

明根董事長陳宇助原為電子公司高層，35歲因健康因素辭去工作，他笑稱過去同事們比的不是誰賺的錢多，而是誰的心臟支架裝得最多。在深刻體悟到「健康是無價的，沒有了健康，一切都將歸零」，陳宇助將從電子業學到的研究精神，發揮在創業上。沉潛兩年鑽研臨床的學理，閱讀上千篇論文、研究超過萬件專利，並經常拜訪醫學中心各權威教授，最終找出 7-8 種解決方案，陸續將商品開發出來。

bgreen 垂直律動機新款- uFit 全身拍打垂直律動機 (RS2)。圖/ bgreen 提供

陳宇助表示：科技始終來自於人性，運動要滿足人性，還要能針對不同族群，提供不同的運動設備，而且需要有高度的安全性。明根研發團隊歷經十多年的研究與臨床實驗驗證，擁有100多個國內外專利，開發出完全符合學理根據、達到和跳繩同樣運動效果的垂直律動產品，已行銷至全球20多國。

陳宇助指出，養生在動，養心在靜，一般認為動靜難合一，但是在氣功裡卻可以做到，以不自主的顫抖身體處於放鬆的狀態，讓肌肉鬆弛，血管擴張極大化，末稍循環趨於最佳化，同時減少心肺負擔，垂直律動的原理與其相似。運動家具的被動式運動，證實對於養生保健與健康促進有極佳的好處，讓懶得運動、無法運動或是沒時間運動的人，都重新找到自在的運動方式。

bgreen 運動家具近期推出一款垂直律動機新品，以垂直律動加上腳底拍打的功能，適時拍打腳底的穴位，達到更好的養生保健效益，對於腳底肌肉緊繃也能夠獲得舒緩，許多顧客購入後都表示非常舒服，市場反應極佳。

bgreen 運動家具亦有多款沙發與水平運動的床具商品，透過水平運動舒緩身體的疲累，同時產生大量一氧化氮，對於提升腦部、心臟及身體各部位肌肉和骨骼的血容量，都有相當程度的幫助，bgreen 運動家具代言人陳美鳳也大力推薦。

明根於十多年前在日本京都成立銀髮健身品牌「TurtleGym 特多勁」，2018 年引進回台，至今服務過全球 1500 個社區銀髮健身房、日照中心、長照中心及安養中心。對於行動不便或像是中風特殊復健需求的族群，TurtleGym 也提供客製化的精準運動解決方案，國內外多位醫學和運動領域的權威學者都推崇其專業技術與產品以及專業的運動指導。

明根公司表示，近期計畫成立全台第一個智慧熟齡健身會館，運用 AI 人工智慧管理平台，結合智慧場域 APP 管理及手機 APP 互動服務與精準運動處方，將幫助更多熟齡族群可輕鬆運動促進健康，以智慧化、更有效率及客製化精準運動的方式，掌握運動效益及健康管理。下半年並將推出 bgreen 運動家具四代店，同時持續進行居家精準運動處方平台的建構，滿足居家成員更多元的健康需求。