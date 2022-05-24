家樂福inLove Café「雨林聯盟」認證咖啡豆 享受美味與純淨

近年來除了水之外，咖啡儼然已備受消費者歡迎的飲品，而喝咖啡，也成為人們日常生活的一部分。品嘗好咖啡最重要的關鍵就是咖啡豆的選擇，家樂福「inLove Café」採用國際環保組織「雨林聯盟」(RA)認證的咖啡豆，讓民眾喝咖啡不只凸顯出高品味，也能表達出個人的理念與價值觀，變得更有意義。

榮獲雨林聯盟認證非一蹴可及，全世界只有不到6％的咖啡可取得該認證。除了需要限制用藥，還要透過嚴格完善制度管理，降低種植過程中對環境的污染，同時要確保咖啡豆農權益及公平交易價格，符合多種嚴格管理。

家樂福選擇雨林聯盟認證的咖啡豆，代表入口的咖啡為健康乾淨，且咖啡豆生長在符合嚴格生態條件的土地上，不僅兼顧環境友善、永續生活的理念，也擁有更多元且純淨咖啡體驗。讓消費者喝咖啡也能喝得昂首闊步且有態度，讓每一筆消費能開創更多永續的未來。

除了不計成本選用雨林聯盟認證咖啡豆，家樂福inLove Café重金禮聘國際咖啡質量鑑定學會（CQI）認證的咖啡杯測鑑定師及專業咖啡團隊，歷經3個月反覆測試，才挑選出來自巴西哥倫比亞產區口感圓潤平衡的友善雨林豆，帶有濃郁的可可、烤堅果及桂圓香氣，入口滑順，香醇的尾韻更添加楓糖的甘甜感，讓人回味無窮。目前有美式、拿鐵、燕麥奶拿鐵等3種口味供選擇，燕麥奶拿鐵嚴選瑞典頂級燕麥奶品牌Oatly當作植物奶基底，讓消費者喝得美味與安心。

隨手可得的美味雨林認證咖啡，就在街頭巷尾的好鄰居—家樂福超市。不論是像陀螺一樣的全職媽媽、需要醒腦趕時間的上班族、熬夜補零食跟精神食糧的夜貓族，或在路上的旅人，只要看到熟悉的家樂福超市燈光，就能立即品嘗inLove Café醇厚香濃的咖啡。

家樂福指出，加厚外帶杯讓民眾暖口暖心不燙手，且搭配家樂福100％無添加麵包，強調使用遵循傳統法國工法，使用安佳奶油層層折疊烘烤出的法式手工大羊角，製作出精緻且能安心享用的點心，補充心靈良藥之餘，更獲得滿滿元氣。