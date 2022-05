金鐘視帝吳慷仁新任 Honda ALL NEW HR-V 代言人

金鐘視帝吳慷仁演什麼像什麼,從影十幾年來挑戰無數令人膾炙人口的角色,實力派演技眾所皆知,是導演心目中的「百變男神」,幾乎沒有任何角色可以難倒他。近日他受邀代言Honda ALL NEW HR-V並出席新車發表會,對於ALL NEW HR-V的多變萬用極力推崇,不但可以開著它去拍戲,也可以載朋友出去玩,上山下海很方便、也很舒服,滿足他的各種需求,是一輛萬用好車。

吳慷仁15歲就打工貼補家用,做過水電箱焊接工、工地臨時粗工、餐廳服務生、調酒師,甚至擺地攤,直到27歲才開始演戲,儘管演藝生涯起步晚,但他的爆發力驚人,不僅演技有目共睹,他的努力與敬業更是有口皆碑,不論是在《我們與惡的距離》飾演正義凜然的大律師,或是在《斯卡羅》飾演下跪學狗叫生吃米的賤農,無不游刃有餘,就算是在《華燈初上》穿上女裝飾演跨性別的酒店媽媽桑,也是美豔動人、風情萬種。

吳慷仁透露他為ALL NEW HR-V拍攝形象廣告,將會一人分飾多種角色,藉此詮釋HR-V是一輛適合每個人、不同生活身份都能開的車子,就以他自己為例,現在的演員身份、年紀,還有他的生活習慣,就很需要一輛HR-V這樣的車,來符合自身不論是拍戲、載朋友出遊的需求,既方便又舒適是自己最強的後盾。而最讓他驚豔的是HR-V的空間感非常靈活,搭載Honda專利、變化多端的ULTRA SEAT多功能變化座椅,放平時就是一張床,去露營時只要在車上加個床墊就好,根本不需要搭帳篷。

同時,他力讚ALL NEW HR-V的A柱和照後鏡的設計可大幅降低視野的死角,且有導入了Honda SENSING智慧安全主動防護系統等高達29項主被動安全系統,具高度的安全性。因此,對於平時就很注重細節及安全性的吳慷仁來說絕對是他購車時的首要考量因素之一。

並且表示:很開心能擔任此代言人身份,因為本身就非常喜歡車子,所以一收到邀請時感到很興奮,後來當真正接觸到全新HR-V這麼優質的車款後,則是轉為感謝,可以讓自己認識到這麼貼心及安心的最佳夥伴。同時,對於這次拍攝的廣告片也相當期待,透過一人分飾多角,將自己內心真正多面個性展露無遺,可說是過足了十足的戲癮。待車款上市後,也希望大家到經銷商賞車,笑說屆時歡迎粉絲來點評自己是否有成功演繹Honda ALL NEW HR-V的多變樣貌。