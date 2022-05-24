城市探索麥卡倫「Distil Your World : New York精粹世界：紐約」感官之旅

「麥卡倫單一麥芽威士忌」以探索世界各大城市的精髓為本質，推出「Distil Your World精萃世界」系列風味獨特的限量版，帶領威士忌愛好者體驗世界頂尖都市的感官之旅。繼去年風靡一時的「Distil Your World：London精萃世界：倫敦」，今年再度大膽創新，以世界最具創意與活力的城市—紐約為主題，發表「Distil Your World : New York精粹世界：紐約」。麥卡倫以卓越獨到的精釀技術與最佳餐廳捕捉最具創意活力的城市精髓，這次結合多次榮獲米其林3顆星的世界最佳餐廳 El Celler de Can Roca共同打造這款十分獨特限量酒款，它不但成功巧妙地體現紐約城市精隨，更展現麥卡倫優異的精湛工藝與非凡創新精神。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，麥卡倫與羅卡兄弟合作推出的「Distil Your World精萃世界系列」，希望透過各自擅長的專業領域以探索世界各大頂尖都市的精髓，探索不同的文化，並汲取創作靈感，帶給威士忌愛好者不同感受。「Distil Your World : New York 精粹世界：紐約」是精萃世界系列的第二款，這款非凡的限量版單一麥芽威士忌，精準捕捉紐約這座充滿藝術、創意與想像力的活力大都會的靈魂。是麥卡倫推出又一開創性系列威士忌，

圖為麥卡倫釀酒師 Polly Logan 攜手兩屆世界最佳米其林餐廳 El Celler de Can Roca 經營者Joan Roca共同打造了「Distil Your World : New York 精粹世界：紐約」。精準捕捉到這座城市獨特的本質、並以麥卡倫百年傳承的釀酒工藝，成功將紐約的靈魂淬鍊成這款非凡的單一麥芽威士忌。業者提供

基於同樣擁有無盡的好奇心、知識的渴望以及精湛工藝的」執著，麥卡倫釀酒師 Polly Logan 攜手兩屆世界最佳米其林餐廳 El Celler de Can Roca 經營者Joan Roca共同打造了「Distil Your World : New York 精粹世界：紐約」。為精準捕捉這座城市的精髓，投入大量時間探索紐約汲取靈感，從最能代表當地活躍文化的藝術家、音樂家及推動無盡創造力的夢想家、思想家等傑出人士身上，探索紐約特有的豐富開創性精神、從紐約高聳的建築，世界知名的天際線，廣泛的藝術地景，大型博物館到街頭塗鴉，及當地飲食喜好等。這款品味卓越的「Distil Your World : New York 精粹世界：紐約」精準捕捉到這座城市獨特的本質、並以麥卡倫百年傳承的釀酒工藝，成功將紐約的靈魂淬鍊成這款非凡的單一麥芽威士忌。

圖為獨一無二的麥卡倫「Distil Your World : New York 精粹世界：紐約」，揉合了屬於紐約的香氣和風味，反映出紐約獨有的藝術特質與特有食材，由六個完美搭配的歐洲與美國橡木桶威士忌勾兌而成。吸睛的白色禮盒中，除了限量版威士忌，盒內也隨附一本記錄萃取紐約精髓之旅並附上精美紐約市景的豪華書冊，介紹這款珍釀背後的各種創作靈感、釀造過程含括的工藝，以及精采豐富的紐約攝影作品。兩者結合在一起，體現並頌讚這座充滿藝術、創意與想像力的紐約活力大都會風貌。業者提供

劉姿瓘（Rita）指出，這款獨一無二的「Distil Your World : New York 精粹世界：紐約」，揉合了屬於紐約的香氣和風味，為反映出紐約獨有的藝術特質與特有食材，由六個完美搭配的歐洲與美國橡木桶威士忌勾兌而成，奠基於麥卡倫威士忌既有的知名特性淡淡蘋果香調，一種特別適合詮釋「大蘋果」城市精髓的風味，並以紐約蓬勃發展的街頭美食為靈感來源，創作出以經典美式甜糖果、鬆餅、花生脆糖片、巧克力和胡桃的風味，來傳達紐約的核心特色。品飲時，彷彿走在紐約街頭並感受到紐約城市裡的喧囂，奔放的柑橘代表佈滿紐約天際線的摩天大樓群，獨特的風味充分反映出紐約卓越的藝術特性。

麥卡倫釀酒師 Polly Logan表示，這個專案是向紐約人致敬之作。這款威士忌勁道十足、活力充沛而舒爽奔放，就如同我們沿途所結識的那些人一樣，大膽勇敢、創意無限、各具特色。世界最佳餐廳主廚Joan Roca則表示，紐約的創意源源不絕。這座城市會瞬間抓住你。它的活力推動著我們創造出一份層次豐富、大膽創新的菜單，許多創意都是我們前所未有的。

「Distil Your World : New York 精粹世界：紐約」盛裝在吸睛的白色禮盒中，禮盒上刻印有以麥卡倫三角形標誌組成的紐約市鳥瞰圖。外盒與酒瓶上的藍色是大膽的點睛設計，代表環繞這座城市的水域，和一棟棟高聳入雲的建築。除了風格獨具的包裝，限量版威士忌，盒內也隨附一本記錄萃取紐約精髓之旅並附上精美紐約市景的豪華書冊，介紹這款單一麥芽威士忌背後的各種創作靈感、釀造過程含括的工藝，以及精采豐富的紐約攝影作品。兩者結合在一起，體現並頌讚這座充滿藝術、創意與想像力的紐約活力大都會風貌。

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