2022台南品味週 五展合一 9月大臺南會展中心登場

文/翁婉茹

大臺南會展中心在今(111)年4月正式啟用，是由工商時報舉辦的「2022台南自動化機械暨智慧製造展」專業展(B2B)打頭陣，緊接著，工商時報將於9月2至4日在該會展中心舉辦首檔消費展(B2C)「2022台南品味週」，配合台南購物節及中秋節前送禮旺季舉辦，是參展商拚經濟的好時機，也是南部消費者不容錯過的採購年度盛會。

「2022台南品味週」今年邁入第四屆，規劃五展合一，包括「台南國際頂級酒展」、「台灣茶產業博覽會」、「台南國際咖啡美食展」、「台南重機暨戶外休閒用品展」、「台南珠寶暨古董藝術展」等五大主題，是台南地區指標性消費展，今年移師大臺南會展中心，將為該展帶來全新氣象。

「大臺南會展中心」為經濟部及臺南市政府斥資20億元興建，是台南會議展覽新地標，坐落台南高鐵特定區內，緊鄰高鐵台南站，台鐵沙崙站旁，大眾運輸交通便利，步行3-5分鐘即可到達。

2022台南品味週集合時下最夯的五大高端消費展，由工商時報、臺南市商業會主辦，臺南市經濟發展局合辦。該展過去累積三年的參觀客群與消費力，是台南成功經營跨多產業的消費性展覽。

台南在地隱形冠軍企業多，且擁有多達15個產業聚落為全國之冠，更是模具、車輛零組件、扣件、螺絲、紡織、生技、綠能，食品等產業群聚的大本營。除了南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城、各大工業區和知名大型企業外，加上近年台積電、聯電、ASML、GARMIN等科技大廠陸續投資，帶動科技人才移居台南，消費動能不容小覷。

該展6月30日前報名可享早鳥優惠，名額有限。資訊可瀏覽台南品味週官網：cec.ctee.com.tw/tlw/，或洽報名專線：台南(06)270-1815、台中(04)2328-6926。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）