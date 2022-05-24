南港老爺推 Soft Buffet To Go外帶自助餐 周六、日每客680元

滿額即贈送300元抵用券 還有機會抽中住宿券

國內疫情不斷攀升，餐飲外帶需求再起，南港老爺行旅「Soft Kitchen」推出午間餐盒、冷凍即食包，原假日限定午間自助餐將調整供應方式，以「Soft Buffet To Go」外帶自取裝到滿貼心服務，自5月28日至6月30日，每周六、日午間限定每人680元，海鮮、牛排、豬腳、甜點等限定多道異國料理，豐富料理、份量多，一人付費還可多人同享，CP值超高。

「Soft Buffet to go」海鮮、牛排夾到滿，豐富料理、份量多。圖／南港老爺行旅提供

南港老爺行旅午間餐盒強調多樣化的菜色，慷慨提供海鮮、現切牛排等夾到滿的樂趣，除了讓消費者外帶，也可當成戶外野餐餐點，豪華又美味。為提高來客數且大方回饋消費者，凡於現場消費滿兩客，即贈送300元餐飲抵用券，另加碼抽獎活動人人有獎，最大獎還有機會抽中7,700元的南港老爺行旅住宿券。

搶攻外帶商機，南港老爺行旅祭出假日午間外帶美食裝到滿的好消息，預計將吸引社區與家庭客的目光。擅長義法料理手法的主廚黃耀裕，完美詮釋台灣在地食材及西式料理精髓，「Soft Buffet To Go」提供多國美食料理外帶服務，如現切爐烤肩胛牛肉、法國柏根地紅酒燉牛頰、西班牙海鮮飯、德國豬腳等多樣餐點，即使外帶也能滿足饕客在自助餐廳想吃什麼就外帶什麼。餐點分區供應，甚至還提供現切牛排、旭蟹、白蝦、扇貝、紅酒燉牛頰、松露野菇義大利麵等裝到滿為止，滿足消費者自夾的樂趣，每客680元，盡享極致美味。

南港老爺行旅「Soft kitchen」推出假日限定「Soft Buffet To Go」。圖／南港老爺行旅提供

Soft Kitchen熱銷的午間餐盒Soft Box與外賣餐點重磅回歸。主廚每日嚴選最新鮮食材烹調4款美味餐盒，包含牛肉壽喜燒、義式香料烤雞腿、香煎低卡鮭魚排及低卡新豬肉排(奶素)，售價為150元至160元，凡訂購25個(含)以上再贈送1個，深受鄰近南港軟體園區、中信金融園區上班族群的青睞。外賣餐點推薦明星料理德國豬腳990元，還有水耕生菜沙拉、手作麵包、蛋塔、瑪德蓮等可供選擇，昨(23)日開放預約訂購。

南港老爺行旅為照顧居家辦公民眾需求，推出的Soft Eat即食包一向是消費者回購力最強的主打品項，如獵人式羊膝、炭烤豬肋排、紅燒牛肉麵、松露野菇寬麵、蛤蜊香菇燉土雞湯、牛丼壽喜燒料理包皆為熱銷商品，不含任何添加物、防腐劑，可享用安心的美食。

即日起至5月27日推出「牛丼壽喜燒料理包」限時快閃預購，3入組優惠價528元、6入組優惠價1208元再加贈The Place保冷提袋，細細品味壽喜燒鹹甜適中的原汁淋在香噴噴的白飯上，每一口牛肉鮮甜多汁不膩口，宅在家自煮僅需10分鐘，美味輕鬆上桌。詳情可查詢官網: https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/nangang/Promotions/2235 、FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/Softkitchenintheplacetaipei或洽詢Soft Kitchen 訂位專線：(02)7750-0589 。