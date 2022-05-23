大地酒店推出「沁夏~醉好眠」住房專案 享豐富異國Brunch組合

住飯店不用再為了吃早餐而早起。大地酒店自即日起至8月底推出「沁夏~醉好眠」住房專案，只要每位4,500元，可享大地酒店住宿一晚，適用2至4人親朋好友同行。晚間6點至9點還提供Happy Hour 3小時無限暢飲，多種飲品任意挑選，讓旅客度過開心愜意的美好夜晚。喝足睡飽後隔日不須設鬧鐘，中午前再來品嘗喜歡西餐廳最新研發的超豪華異國早午餐。

奇岩客房。圖／大地酒店提供

「沁夏~醉好眠」住房專案提供多款不同房型，依照人數提供適合房型，還可至喜歡西餐廳歡度優雅閒適的Happy Hour 3小時時光，旅客可任意選擇紅酒、白酒、啤酒、氣泡酒、茶類、氣泡飲等多款飲品，可和家人、閨蜜閒話家常，一同度過微醺愜意的夜晚。

Happy Hour 3小時無限暢飲，多種飲品任意挑選。圖／大地酒店提供

喜歡西餐廳由主廚簡玉銘率領團隊研發4款豪華異國Brunch，旅客可隨意自早上10點30分至下午1點時段享用餐點，除了主菜以外還有提供煙燻鮭魚、冷肉起士盤、時令蔬菜沙拉、帕尼尼三明治與可頌、主廚例湯、手工甜點跟水果、飲品及氣泡酒，一路飽到晚餐。

其中「翼板牛排佐班尼迪克蛋堡」，選用油花均勻、口感軟嫩的翼板牛排，再搭配超人氣班尼迪克蛋，美味升級不容錯過。而「根島蝦綜合海鮮小米粥」採用來自印尼純淨無汙染海域的根島蝦，結合鮮蛤、花枝等綜合海鮮食材，一起放進台式風味濃厚的小米粥，是營養又暖心的一道粥品。

「舒肥雞胸肉佐季節鮮蔬」將雞胸肉用真空低溫方式烹調，舒肥後的雞胸肉軟嫩細緻，搭配主廚特選的季節時蔬及炒蛋，健康無負擔的輕食料理，符合現代餐點新趨勢。具有濃厚日本風味的麵食「沁涼蕎麥麵佐溫泉蛋」，清涼的麵體淋上柚香和風醬，讓賓客的味蕾在炎熱夏天感受清爽口感。

為了因應疫情嚴峻，該專案Check in及Check out時間都順延2小時，貼心讓旅客入住及退房時間巧妙避開人潮，藉以達到分流效果，用心維護旅客健康與安全。

北投知名五星溫泉飯店「大地酒店」每個房間都擁有私人溫泉浴池，旅客入住期間可無限次使用大眾風呂，享受最美的人造雪景。在炎夏之際，旅客可免費使用露天景觀游泳池及提供人體14種不同部位的SPA水療池。

SPA水療池。圖／大地酒店提供

大地酒店營運副協理張毅曾表示，近期疫情較為緊繃，因此特別為賓客設計「沁夏~醉好眠」住房專案，是為了讓旅客放慢腳步，度過放鬆的夜晚，早晨也不再匆忙，有充足的睡眠後再輕鬆享用美味的早午餐，旅客亦可錯開使用公用設施，期望能讓所有旅客安心入住，與親朋好友歡度美好相聚時光。詳情可查詢：https://www.thegaiahotel.com或洽詢專線：02-5551-8888 轉預約中心，另有專案訂房網址：https://reurl.cc/0DbnjY

＜禁止酒駕．飲酒過量有害身心＞