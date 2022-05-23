晶華防疫過端午 傳遞佳節祝福

端午佳節即將來臨，在家防疫的同時，也可以享有節慶氛圍，「晶華美食到你家」將於5月23日起至6月5日應景推出「端陽家宴」以及三款精緻禮籃，整合館內晶華軒、宴會廳以及蘭亭俱樂部餐廳美味佳餚與創意，陪伴消費者歡度佳節，無法拜訪親友的日子，仍然可以將關切與祝福送到親友家中。「端陽家宴」共有乾燒龍蝦滿漢宴、片皮鴨滿漢宴以及砂鍋魚頭滿漢宴，優惠價分別為3,880元、3,580元、以及2,680元，訂購上述套餐另加贈「晶華古早味一口粽」乙組。「端陽禮籃」則有花藝、醬料、以及獺祭經典清酒三種不同的組合，每組1,980元起。

台北晶華酒店推出「獺祭經典清酒」禮盒。圖／台北晶華酒店提供

「晶華美食到你家」的三款「端陽家宴」中首推乾燒龍蝦滿漢宴，這是由新加坡國寶級美饌–乾燒龍蝦搭配宴會廳行政主廚吳俊煌拿手的台式經典好菜而成，主廚選用鮮甜肥美的波士頓龍蝦佐以鹹香甜辣的醬料烹煮後、加入蛋汁燴煮後上桌，佐以由烏魚子、老滷牛腱、五味冰卷等6道開胃前菜所組成的台式小滿漢以及溫熱補身的瑤柱芽白燉雞湯，多款澎湃的手路料理，滿是主廚的心血結晶。另一款砂鍋魚頭滿漢宴集結俱樂部餐廳最受歡迎的品項，內容都是政商名流宴客的菜色首選，包括由無錫脆鱔、紹興醉蝦、香露豆腐絲、西芹蜇頭、四喜烤麩、寧式素鵝組成的滬式小滿漢，另有外婆紅燒肉附荷葉夾以及料多味美的砂鍋魚頭，道地的滬式佳餚，滿足老饕的脾胃。

晶華「端陽家宴」推出砂鍋魚頭滿漢宴，集結俱樂部餐廳最受歡迎的品項。圖／台北晶華酒店提供

三款中式家宴之外，晶華同步推出三款端午禮籃，分別是以紫斑萬代蘭為主角、搭配氣泡綿密的北埔東方美人香檳茶而成的「芳蘭茶禮」，優雅的莫蘭迪紫色花朵上帶著豹紋斑點，散發低調奢華的氣質。另一款「仲夏御禮」則是以綠繡球、綠石竹為主要設計元素，禮籃內含連續4年榮獲米其林餐盤推薦餐廳 – 晶華軒主廚親手烹製的御膳XO醬，竹製提籃盛裝更顯風雅。最後一款是集結日本國酒「獺祭」系列產品的「獺祭禮盒」，由日本九州百年桐木盒老舖 Kirihaco精心打造外盒盛裝，充滿質感外也能當作儲米及儲藏蔬果之用。詳情請上「晶華美食到你家」https://shop.silkshotelgroup.com/RT 平台查詢。