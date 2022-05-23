魁列奇「傑出桶陳系列」27年蘇玳桶熟成限量甜蜜上市

感受斯貝賽壞小子的硬派浪漫與法國蘇玳貴腐酒的香甜碰撞，「斯貝賽區的壞小子」魁列奇酒廠繼四月份推出商業販售裝瓶最高年份41年單一麥芽威士忌，一發表即秒殺完售後，日前宣佈推出「魁列奇27年蘇玳桶熟成單一麥芽威士忌」，是國際威士忌大賽年度最佳首席調酒師 Stephanie MacLeod所臻選的「傑出桶陳- Exceptional Casks」系列的另一款最新力作。

台灣地區總代理大盛酒品總經理張德武表示，創立於1891年的魁列奇酒廠，一直遵循自己的方式製作威士忌，只使用自己種植的麥芽，並是全蘇格蘭威士忌酒廠裡唯一透過油燒窯烘乾麥芽，另一個與眾不同的是使用傳統的蟲管(Worm Tub)冷凝，賦予了魁列奇一種肉質的調性與煙塵火藥味，濃郁、厚實、豐潤，這些方式並不隨潮流而改變，堅持品牌傳統與獨特的風味，也因此魁列奇的威士忌風格被稱為老式硬派作風、無可救藥的浪漫硬派主義者。魁列奇首席調酒師Stephanie MacLeod於2019、2020、2021連續三年獲得International Whisky Competition (IWC) 國際威士忌大賽的年度最佳首席調酒師 (Master Blender of the Year)頭銜， Stephanie MacLeod擅於利用不同的橡木桶熟成來提升酒廠原有的標誌性風味，並在不同酒廠的風格上添加更多不同橡木桶的風味。

圖為魁列奇首席調酒師Stephanie MacLeod於2019、2020、2021連續三年獲得International Whisky Competition (IWC) 國際威士忌大賽的年度最佳首席調酒師 (Master Blender of the Year)頭銜。業者提供

「魁列奇27年單一麥芽威士忌」是Stephanie MacLeod精心挑選出六桶，在1993年4月13日入桶，先在重裝波本桶、重炙波本桶中熟成，然後在2019年7月31日再將酒液放至法國蘇玳貴腐酒桶中熟成快兩年。魁列奇「傑出桶陳」系列27年單一麥芽威士忌此次選用蘇玳貴腐酒桶熟成，蘇玳為法國波爾多葡萄酒產區的一個子產區，地處河畔，沿河產生的霧氣為需要「貴腐菌」影響的貴腐酒的製作提供了完美的地理條件，蘇玳同時代表了波爾多產區的甜葡萄酒，是由產區內較稀有的白葡萄所製成，由皮薄的榭蜜雍（Sémillon）建構起酒體，而白蘇維儂（Sauvignon Blanc）明亮的酸度則豐富了的口感，使蘇玳貴腐酒成為上乘的甜點酒。而滿是熱帶水果香甜的魁列奇被放到蘇玳貴腐酒桶裡熟成後，疊上了貴腐酒帶來的熟成蜜桃、杏桃與絲滑奶油香草的風味，爆發性的口感完美地被蘇玳貴腐桶軟化了，只留下滿口的香甜，令人回味無窮。

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