高雄中央公園英迪格酒店新推「舒適包價住房專案」

限定使用IHG官方APP，5月20日至7月31日入住第二人早餐只要加1元!

高雄英迪格酒店新推出「舒適包價住房專案」，5月20日起入住第二人加價半自助吧早餐原價748元，專案優惠只要1元﹗高雄熱門打卡地標，位於酒店頂樓的高空露天酒吧Pier No.1也推出消費20,000元免費贈送價值20,790元的「豪華房公園景觀」的住宿券，等於買兩萬送兩萬! 數量有限，歡迎來高雄英迪格歡慶最浪漫的520!

2樓的Wok on the Park全日餐廳供應精緻半自助吧早餐。圖／高雄英迪格酒店提供

外出旅行最期待的就是品嚐當地的美味早餐!位於高雄英迪格酒店2樓的Wok on the Park全日餐廳供應精緻半自助吧早餐，每日早上6點半至10點，無限量供應主餐及異國美饌自助吧。

「莎士比亞烘焙坊」獨家供應客製多款精緻麵包

廚房團隊依據季節不定期更新餐點，另有隱藏版主餐讓賓客每次都有驚喜體驗。本季與高雄在地知名烘焙品牌「莎士比亞烘焙坊」合作，由世界麵包冠軍-「王鵬傑」獨家客製多款精緻麵包，滿足饕客的味蕾。

頂樓的高空露天酒吧Pier No.1。圖／高雄英迪格酒店

高雄英迪格自5月20日起推出「舒適包價」住房專案，本專案限定使用IHG洲際酒店集團官方APP預定5月20日至7月31日的住宿，房型不限，住宿免費贈送一人早餐及迎賓飲品，第二人只要加價1元即可享受價值748元的美味早餐，最低每房每晚只要3,388元起(稅及服務費另計)，讓你的520有個舒適難忘的美好回憶。歡迎下載IHG洲際集團酒店APP進行預訂，或來電洽詢: (07)2721666。

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