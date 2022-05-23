中外藝術鑑賞會5月30日前忠孝SOGO亮相 琉園展出金瓜石九份成琉璃藝術品

新冠疫情為國人生活與工作帶來的無形壓力，台北SOGO忠孝館不受疫情影響，5月20至30日舉辦中外藝術鑑賞會；主辦單位考量疫期，今年更拉長展期，分流前往，安心觀展。

台灣文創琉璃精品tittot琉園，今年以「土地的寶藏」為主題，展出2022年度最新發表的「台灣印象」作品，將焦點放在台灣的土地、自然與人文上，透過精緻文化撫慰人心。

焦點展品【經久不息】以金瓜石、九份為靈感來源，將金九二地從礦業史到國際觀光山城的百年歷史，轉化爲琉璃藝術品，配合特別設計的底燈讓作品宛如黃金般閃耀，為這次展場不能錯過的精彩。

Tittot琉園每年都會以一個台灣地區為主題，創作「台灣印象」作品，今年已來到第11件作品。【經久不息】作品名稱呼應金瓜石、九份二地，造型更結合山城、礦山，以及基隆山的山海美景，並藉由精緻的手工拋光，讓作品呈現傳統精雕與現代俐落極簡的美感。其中最精彩的山城處，捏塑原型時，是一棟一棟將山城給仔細「蓋出來」，並透過遠小近大，才能在小空間內創造出精緻又深遠的高聳山城。透過從下往上打的底燈，九份最具代表性的「油毛氈屋頂」每片都散發金光，意義非凡。

台灣印象【經久不息】首次亮相，8/31前預購原價30,800元，享優惠價27,100元。圖／業者提供

為回饋在地，今年的【經久不息】也如同歷年的台灣印象，將上市前四個月銷售所得10%，捐給基隆家扶中心、瑞芳服務處，期待為瑞芳、九份、金瓜石的孩子帶來更多的自信與機會。參與公益活動的典藏者將獲得精美「公益典藏證書」一份，8月31日前預購，除了享預購優惠價27,100元（原價30,800元），還有機會獲贈早鳥禮一份。

為呼應此次「土地的寶藏」主題，tittot琉園也同步展出去年以台灣海域的稀有物種為題的「鯨．天」系列，代表作【壯遊天下】以親子大翅鯨為主角，栩栩如生地描繪出鯨魚游過海面，光束從鯨鰭間穿入海底的壯麗美景。

【壯遊天下】以親子大翅鯨為主角，栩栩如生描繪出鯨魚游過海面，光束從鯨鰭間穿入海底的壯麗美景。圖／業者提供

「中外藝術鑑賞會」展期從5月20日到30日，為期11天，想趁展覽收藏藝術品的民眾，別錯過品牌釋出的多重好康優惠。tittot琉園提醒民眾保持社交距離，安心觀展，稍稍放鬆緊繃的情緒。