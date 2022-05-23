PYURE 綠氧機 通過國際P3實驗室及美國FDA雙認證

近年來，隨著空污問題備受重視，加上這兩年COVID-19疫情影響，許多存於日常中常見的病毒、黴菌及異味，再度引發國人討論；居家、室內環境的淨化安全議題，讓空氣清淨機成為每家每戶必備逸品之一。

但其實，生活中除了新冠病毒COVID-19的威脅之外，還有許多看不見的危害及異味會影響我們的生活品質與健康，例如：黴菌、甲醛、有機揮發物（VOCs）、黃金葡萄球菌、大腸桿菌、H1N1、油煙、二手菸、寵物氣味等。俗話說「預防」勝於「治療」。因此，不少人都會在家中或室內放置1-2台空氣清淨機來淨化環境，但市售的款式眾多，該如何下手？

PTT上就有不少網友表示，跟風買了空氣清淨機放房間，一直開著到忘記更換或清洗濾芯濾網，等想起來時，裡頭早已髒污不堪，這樣嘎出來的空氣，不就也是髒的嗎？拆下來的耗材，丟棄擔心二次污染，更別提要是拆解清洗，一樣會接觸到危害物質，簡直防不慎防。這讓人不禁想問，一般市售的空氣清淨機真的好用嗎？

傳統空氣清淨機的原理

目前市售的空氣清淨機，多半為釋放臭氧或氫氧離子於空氣中，及機器經由吸入髒空氣過濾，達到局部空氣濾淨、抑制病毒細菌等效果。不過，除了大量的臭氧對人體有害 ，且需經手洗或更換濾網濾芯，擔心對環境造成二次污染及自身危害之外，普遍機型，對於附著在物體表面及死角的病毒細菌，是無法達到清消效果的，因為無法透過機器進行濾淨。

「主動」絕對比「被動」好！或許你該改變一下想法，與其「被動過濾」，不如「主動防護」，而此項產品，絕對會顛覆你對空氣清淨機的想像。

PYURE 綠氧機擁有五大優勢功能。

一鍵開啟、全室防護的美國PYURE綠氧機

美國具有15年經驗的頂尖紫外線羥基製造技術專家PYURE公司，近年來與多間大型企業聯手，共同實驗研發出的氫氧自由基（-OH）淨化技術，該項核心專利，可用於一系列的PYURE綠氧機型中，符合任何室內及居家空間環境（1-100坪以上）需求。

PYURE 綠氧機的淨化原理與傳統空氣清淨機差別在於，它能再現自然陽光中的氫氧自由基（‒OH），24小時不間斷地擴散於全室，主動淨化空氣、物體表面及看不見的死角，消滅病毒、黴菌和異味，且對人體及動植物皆無毒無害。而傳統的空氣清淨機成效有限，每2-3個月就必須更換耗材或進行手洗清潔，有健康及環境二次污染上的疑慮。

PYURE綠氧機是市售唯一經過國際P3實驗室、美國FDA及9項權威專利認證合格的淨化機，不僅在使用上能更放心，更免去繁瑣的操作功能，一鍵開啟、24小時防護，3年免耗材、免清洗，後疫情時代的全新淨化模式，讓你於居家、室內，隨時都能安心地大口深、呼、吸！

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