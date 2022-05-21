華艦科技新一代大空間智慧音箱預計年底問市

隨著音樂串流普及，為了解決單一藍芽音箱無法有效涵蓋大面積，上下層透天住宅或是辦公室、餐廳等大空間需求，華艦科技正在開發新一代的一對多藍芽音箱的技術，目前設計已經接近完成，預計年底問市。

目前有效解決大空間音樂串流需求比較成熟的方案是wifi speaker，唯wifi speaker 必須使用手機app操作，安裝時有先期設定，對於網路知識不夠充足的普羅消費者在使用上造成相當的困擾，並且使用時音樂串流資訊必須經過家用路由器，也造成訊號的不穩定。

華艦科技新一代的多音箱，將提供消費者一個簡單直覺的使用經驗，不需要使用手機 app，不需要繁複設定，每一位沒有技術基礎的消費者都可以簡單地透過手機藍芽便可以同時連結至多到5組的揚聲音箱。同時這5個的音箱彼此呼叫，譬如媽媽在廚房做好晚餐，只要透過音箱就可以呼叫全家來餐廳用餐，不需要再扯喉嚨嘶吼呼叫全家。此一全新的產品將在年底透過北美最受歡迎的募資平台與消費者見面。

華艦科技成立於西元2005年，為台灣記憶體與資通訊產品大廠，提供市場記憶體與資通訊的消費性電子產品，主要提供藍芽抗噪麥克風、記憶體相關產品行銷全球，主要銷售地區有德國、英國、法國、瑞典、西班牙、荷蘭、捷克、俄羅斯、日本、香港、泰國、菲律賓、印尼、杜拜與美國等國，華艦科技此次推出新一代大空間智慧音箱勢必將席捲家用電子產品市場。