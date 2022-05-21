OMO母嬰產業生態圈 提供新手爸媽優質育兒環境

2022全球民眾飽受疫情和俄烏戰爭的新聞影響，讓今年的新生兒出生率再次明顯下滑。MamiGuide作為台灣母嬰網路媒體平台引領者，長期深耕母嬰產業，有感生育率的高低決定台灣未來的國家競爭力和產業發展，率先打造OMO線上線下垂直整合生態圈，讓生孩子這件事變得更輕鬆，

台北市議員應曉薇．國民黨副祕書長李彥秀．TVBS前主播柳采葳，台灣知名品牌媽媽創業家沈劭蘭現身支持孵化基地的計畫，母嬰平台業者期許號召社會的影響力匯整台灣善的力量，提供台灣的新手爸媽們一個優質的育兒環境，也給台灣的女性朋友們更多的資源支持。

活動特別邀請台灣原住民廣播電視台總經理馬耀谷木牧師透過美麗的歌聲對全台灣女性朋友和家庭獻上滿滿地祝福，來自印尼的新住民媽媽們透過舞蹈，展現在這片土地找到的自信。

現場還有多位台灣原住民媽媽藝術創作家聯合展演，有來自台灣泰雅族的歌手暨現代藝術創作家蘇婭，還有同是泰雅族的編織藝術家沈美露．為台灣罕見疾病孩童奔走的藝術家洪兆宣．為台灣女性創作的藝術家梁崴，透過這些媽媽藝術家們的創作，帶社會大眾一同欣賞感受媽媽在生活中的箇中滋味，看見每個媽媽藝術家背後一段生活剪影。