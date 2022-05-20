「HER 禾鍋物」插旗台中一中商圈 祭出最低價188元起

國人對火鍋向來情有獨鍾，街頭如雨後春筍般的鍋物店隨處可見，然而近來通膨導致物價頻漲，既想要氛圍佳又可享有高CP值餐點更是不容易。「HER 禾鍋物」日前插旗於台中一級戰區一中商圈，古典英倫風的外觀十分吸睛，負責人更親赴泰國考察，推出濃濃南洋風情的「冬蔭功鍋」，搭配招牌的「麻奶鍋」以及標榜自然發酵的「韓式泡菜鍋」，多款風味鍋只需188元起即可享用。

百坪雙層空間 網美、文青互別苗頭

初見位於一中商圈的「HER 禾鍋物」，很難不被其呈現的英倫古典風外觀所吸引，店內三、四樓占地近百坪寬敞空間可容納約120個座位，講究時尚風格。而為了展現不同風情，三樓以溫暖的大地色調和金色拱門吸引民眾目光，四樓則營造出極簡文青風格，別具特色。

四樓營造出極簡的文青風格，受到青睞。圖／尊鴻餐飲集團提供

「HER 禾鍋物」的命名發想其實含有多重寓意，若以台語發音，則有「好」的意味，以英文「Her」而言，則凸顯品牌欲打造「女神鍋物」意涵，因此打開菜單便可見「經典禾女神」、「森林系仙女」、「首爾小姐姐」、「曼谷俏佳人」與「四川小辣妹」的不同分類，不僅充份展現品牌鍋中女神的特色，更希望消費者都有女神般尊榮的用餐體驗。

「HER 禾鍋物」菜單有「經典禾女神」、「森林系仙女」、「首爾小姐姐」、「曼谷俏佳人」與「四川小辣妹」的不同分類。圖／尊鴻餐飲集團提供

最低僅188元起 泰式冬蔭鍋秒飛曼谷

「HER 禾鍋物」想營造精品小火鍋的強大企圖心，雖砸下重金打造網美質感的裝潢，但消費只要188元起，而各種特色風味鍋也不因親民價而打折扣，反倒從細節中可看出業者的用心。「曼谷俏佳人系列」的冬蔭鍋是老闆特別選用泰國香料，如香茅、脆綠檸檬葉等，入湯細熬萃取風味，將道地的泰國風情引進台灣，消費者即使無法出國，也能讓味蕾秒飛曼谷。

「首爾小姐姐系列」靈魂的泡菜鍋底，可不是以高湯粉馬虎製作，泡菜湯頭是主廚選用自然發酵的泡菜與泡菜汁熬煮，帶出自然酸度與濃郁的泡菜風味，採用傳統糯米與辣椒粉發酵的韓式辣醬畫龍點睛後，讓微辣的鍋底帶出酸鮮爽口感，佐以各種食材，特別過癮。

招牌麻奶鍋 隱藏吃法「乳酪絲」風味再升級

招牌「四川小辣妹系列」的麻奶鍋，強調麻辣結合乳香為重要關鍵，除了保有麻與辣外，主廚還利用多種中藥材，如甘草、茴香可增添湯頭的甘甜與芳香尾韻，並加上純鮮乳熬製；為緩解奶香的厚重感，還特別加入有「香料女王」美譽的荳蔻來平衡乳香味，讓消費者既能享受麻辣暢快感，又能保有奶香的溫潤滋味。最值得一提的事，莫過於主廚推薦的「隱藏版」吃法，加點一份乳酪絲放入麻奶鍋中，多了起司的層次感，滋味更加豐富。

不只每個鍋中女神各有風情，作為配料的「珠寶配件」，樣樣亦是精挑細琢。老饕必點的「麻辣拌麵」，特別選用能吸附醬汁的波浪型拉麵，而「厚工」的麻辣醬料，則使用多種香料組合提煉的辣拌醬，包括花椒、四川乾辣椒與黑胡椒展現出多層次的辣味與香麻感，最後再添入台灣青蔥與蒜味帶出辛香料的鮮香，其Q彈勁道的口感，令人忍不住一口緊接一口的魅力。

老饕必點「麻辣拌麵」，特選能吸附醬汁的波浪型拉麵。圖／尊鴻餐飲集團提供

女神棒棒冰 復刻古早味

「HER 禾鍋物」另外2個亮點，絕對是「鍋燒奶茶」和「女神棒棒冰」了。其中「鍋燒奶茶」精選4種茶葉混合來凸顯茶的底蘊，並加入小農鮮奶以陶鍋煮成，風味獨特。另外受到青睞的是瓶身所呈現出的文青質感，佐以正反兩面、男女生眼神的圖樣，搶攻IG版面，話題十足。至於同樣美拍的「女神棒棒冰」，則是復刻古早味的冰棒，解膩中又能喚起童年的美好回憶，也是人們絕不能錯過的好滋味。HER 禾鍋物營業時間：早上11點至晚上9點、地址：台中市北區三民路三段114號3、4樓或洽詢：（04）2220-7788。