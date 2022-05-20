自行車好手蕭美玉重返車壇放眼亞運 美利達大力相挺

自行車好手蕭美玉可說是自由車界百年難得一見的奇才，創下女性自由車界天花板，曾榮獲兩面亞運金牌、一面銀牌與四面銅牌，是台灣車界在亞運成績最佳代言人，並兩度參加奧運，被譽為台灣自由車一姐。

但其實每個奇才背後都是十年磨一劍，想在國際舞台脫穎而出，絕不是一件容易的事，可以堅持獨自努力與奮鬥的過程，才是成功最大關鍵，現年37歲的蕭美玉，目前最大的目標是放在2022年亞運場地賽，她直言，會帶著奪牌的目標帶領學妹堅持訓練，扛起團隊奪牌的責任，當責向前。

自行車界巾幗好手蕭美玉與美利達合作的首台銳克多，恰好呼應襯托蕭美玉堅韌的剛性與意志力。圖／美利達提供

蕭美玉現在也從頂級選手成為母親的身分，而回歸車壇的起因只因為一句「有機會請美利達贊助嗎？」，也因此，透過弟弟蕭世鑫搭橋，成功與美利達結緣合作，許多選手都相繼表示支持，可以看出許多車界選手都相當期待當代一姐蕭美玉的復出。

蕭美玉說，面對自己的復出其實心情是相當忐忑的，畢竟是重新開始，面對最大的困難是在體能上的恢復及肌力上的重建，生過孩子體力真的大不如前，恢復訓練的過程一定會非常辛苦，但她本身最大的特色與不同之處，就是堅持且專注於自我目標，當目標設定出來就一定會努力達成。

現在2022年亞運確定延期，但此舉對蕭美玉而言何嘗不是一件好事，因為可擁有更多時間去準備，然而，蕭美玉面對目標和態度總是堅決的，但學妹們不見得會持有共同向前的目標，面對這次亞運的訓練和學妹的搭配是否有遇到什麼困難，他表示，新一代選手面對自己的訓練和心態都很容易迷茫，看待勝負也都太過於執著，現在成為母親之後發現，面對勝負心態其實可以更放鬆，因為太過執著反而會導致全身僵硬，結果可能適得其反，所以，給後輩最好的開導方式，就是在訓練時準備好自己，每次訓練都拿出最佳的心態與狀態，面對困難不喊苦，在賽場時就是準備好一切全力以赴，成功就會近在咫尺。

蕭美玉訓練和比賽時，她的女兒都默默盯著媽媽的努力訓練，是引領期盼的未來之星。圖／美利達提供

蕭美玉訓練和比賽時，她的女兒都默默盯著媽媽的努力訓練，是引領期盼的未來之星。圖／美利達提供

「走過選手、母親，接下來就是要培育好下一代」，蕭美玉發現自己當教練與當選手時有很大的差別，當教練時如果用學姐的角度跟選手說話其實是不對的，選手們會吸收不了，因為每個選手的心態與能力都不同，不是每個都是最強一姐，她認為，唯有放下、改變心態，轉變吸收更多新的訓練新知識，給予新生代選手更多不同的訓練方式，期盼帶領新秀選手再起自由車界的高峰。

蕭美玉非常感謝美利達公司在自己沒成績的情況下還願意挺身贊助，不僅硬體上給予充分支持，在行政方面也提供許多協助，幫助她持續完成自己的夢想，而美利達也是秉持初衷，從基層到頂尖選手持續培養扎根，造就更多喜愛自由車的選手在競賽舞台上發光發熱。