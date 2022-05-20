建築界的藝術家練福星將舉辦「春之頌」個展

建築是練福星的生命，繪畫卻是練福星的靈魂。所以在七十多歲從心所欲的年紀，他深刻覺得「一瞬天地間，多惜半生緣」，決定要完成「憶藝」-回憶藝術之路，首度舉辦個人的藝術展並發行畫集，要讓生命再度發光發熱。他是建築界的藝術家，把藝術質感帶進建築界；更是藝術界的建築師，極力建構一個藝術美學的社會。6月2日至6月19日，練福星將在國立台灣藝術教育館舉辦「春之頌」個展，大家可以欣賞到一位建築大師四十多年來建構的唯美蘊底。

練福星是建築界赫赫有名、喊水會凍的理事長、董事長，建築是一項綜合性的創作藝術，因此建築師除了建築設計的專業，還要有美學涵養。曾經指導練福星繪畫並鼓勵他舉辦個人畫展的藝術經典大師劉文煒更認為建築是八大藝術之首。在學生時代就開始學習繪畫的練福星，有著豐厚的藝術涵養與天賦，後來展開建築師生涯，並數度當選各建築師公會理事長，攜手建築師打造台灣最美的空間。在建築界已是功成名就的練福星，沒有停止追逐藝術之夢，他先後擔任大地畫會、藝友書畫會和建築師畫會等重要畫會的會長，不遺餘力地在社會推展藝術。

練福星一生參加過120次以上的藝術聯展或是邀請展，2012年也曾受過上古藝術當代畫廊的邀請，與藝友書畫會的知名畫家們聯合舉辦「竹林七賢」聯展。上古藝術總監陳虹安說：「有著深厚建築設計基底的練福星，繪畫展現的透視法可以穿透時間和空間，讓人驚嘆！觀者可以輕易地走進畫的最深處，甚至會勾起一段遺失已久的回憶。」練福星是個具有創新思維的唯美主義者，創作媒材包括水彩、油畫甚是新媒材和3D列印，只要是能展現美感，都不斷嘗試。不過，近年在擔任台灣建築中心董事長後，深切感到環境綠化和減少能源浪費的重要，因此改變他的繪畫風格，放棄厚塗的油畫，改以最少顏料資源來表達自己的創作風格。

練福星「春之頌」個展相關資訊

展覽地點：國立臺灣藝術教育館(台北市中正區南海路43號)

展覽時間：2022/06/02~2022/06/19(週二至週日09:00AM~17:00PM)

展覽資訊：https://reurl.cc/x9a294

上古藝術：https://www.sogoart.com.tw/行動電話：0989502466。