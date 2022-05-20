農委會精進釋迦保險及產銷調節 確保農民收益

針對近日臺東地區部分農友與地方人士，對於今（111）年鳳梨釋迦保險相關產量調查、理賠金額，以及轉作輔導措施等有所建議，農糧署提出說明。

行政院農業委員會因應尼伯特颱風對臺東釋迦農民造成嚴重損害，於106年初推動釋迦收入保險，更在去（110）年9月受中國大陸片面暫停我國釋迦輸入，透過國內外行銷、轉作輔導及加碼推出成本型鳳梨釋迦保險等措施，穩定釋迦農民收益。

農糧署表示，鳳梨釋迦保險所採用之產量分析是採該署農情調查的資料，其中鹿野及東河地區因去年部分田區受圓規颱風影響，產量較其他地區為低。另該署為使資料更具客觀性，產量推定樣本數從50點提高至100點，並依各鄉鎮種植面積分配；其中，因釋迦屬於長期持續採收作物，樣本點農戶由鄉鎮公所選擇，並依採收時間逐批紀錄產期各批產量，彙整後送臺東縣政府，並由縣府組成抽查小組，抽查農民紀錄資料。產季末期，由縣府邀集臺東區農業改良場專家、農糧署東區分署及鄉鎮公所等單位討論產量資料合理性及是否符合產地現況，紀錄資料如有顯不合理部分，也會刪除該樣本，各與會單位均無意見後再由縣政府正式函送農糧署，過程具其客觀性。該署後續也持續與基層農會協作，精進產量調查資料，以利保險內容之完備。

農糧署說明，去年底已邀集產地農民團體、臺東縣政府及臺東改良場等研訂鳳梨釋迦品種更新及轉作規範，輔導有意願的鳳梨釋迦農友轉作新興果樹或品種更新，包括轉作新興果樹山竹、酪梨、榴槤、紅毛丹等，截至4月30日已有186公頃，以更新為大目種釋迦為例，更新後今年冬果即可採收上巿，該署表示，針對轉作及品種更新可分年執行，逐年調整產業結構，並請鳳梨釋迦品項服務團隊協助栽培技術指導，生產高品質安全果品，將媒合產銷通路確保銷售無虞，並滾動檢討相關成效。

國內鳳梨釋迦收穫面積2,849公頃，針對受暫停輸中國大陸影響，透過企業團購、鼓勵量販通路販售、多元行銷、各級農會協力採購、國軍監所團膳及批發市場加強販售等多元行銷措施，大幅提升國內消費量，計銷售7,090公噸之鳳梨釋迦，有效穩定產銷。另同步啟動收購加工措施，共計收購1,007公噸。另外，為維持鳳梨釋迦價格，已請改良場研究將多年研究的冷凍技術，無償技轉加工業者，期以加工方式提供鳳梨釋迦多元品嘗口味，吸引國內消費者購買。

在海外替代市場部分，結合冷鏈關鍵技術，延長果品保存期限，辦理臺灣農產節及海外市場拓銷活動，加碼提供外銷獎勵措施，補助釋迦海外拓銷運費，以擴大中國大陸以外的外銷市場，除了鮮果銷往香港、越南、阿拉伯等國家外，也突破檢疫條件限制，以全果冷凍成功登陸日本，總外銷量達到4,355公噸。

農委會表示，去年設定銷售目標為1萬3,000公噸，統計執行1萬2,452公噸，達總目標的96%。該會感謝國內外各界支持，未來將持續開發其他通路、並發展各項加工技術開拓新商機。此外，亦持續滾動綜整農民意見及產業政策，設計符合農民需求之釋迦保單內容，穩定農民收益。