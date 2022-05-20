陽明山姜太公道場 風景優美享受森呼吸

坐落於陽明山的姜太公道場地理位置得天獨厚，是個依山傍水的最佳去處。民眾可以漫步於綠林小徑、大口深呼吸，聆聽水聲潺潺、鳥叫蟲鳴，除了美景映入眼簾外，還能感受最自然的音樂饗宴。由於環境優美而打造道法自然園區—七星山道家文化園區，趁著周末來臨，歡迎民眾前往逛逛。

建議民眾可先至「陽明山姜太公道場」禮敬諸神世尊，觀賞著蜿蜒在平菁街上道場旁的菁礐溪，聆聽有著節奏般的潺潺流水聲，駐足片刻可洗滌身心靈，解放自己的壓力與煩惱。菁礐溪起源於七星山，是外雙溪的上游，環繞在陽明山姜太公道場與七星山道家文化園區。

道家文化園區眺望著七星山主峰。圖／陽明山姜太公道場提供

姜太公道場徒步大約1公里路程，亦可趨車前往「七星山道家文化園區」，園區占地約6千坪。中華道家世界協會理事長羅世新指出，七星山是台北盆地龍脈，姜太公道場近年幫助不少民眾度過難關，聲名遠播，來自於馬來西亞、印尼乃至於大陸等信眾前來該道場種植「造生基」。

「造生基」根源正統來自於歴史人物姜太公，也稱為呂尚、姜子牙，由於姜子牙的祖先幫助大禹治水有功，被封在呂這個地方，因此他又叫作呂尚或呂望，先後為擔任周文王和周武王的軍師，周武王伐紂勝利也平定天下建立西周，是歷史上最悠久的朝代，周武王也尊姜太公為軍師或先生。據說，姜太公輔佐周文王時，在文王龍椅下運用道家的玄學道法引天地磁場製造基座，也就是「造生基」的由來，這也是後來每個朝代皇帝第一天就任稱作登基大典。

道家文化園區的溪谷與姜太公曾經釣魚的蟠溪峽場景十分相似。圖／陽明山姜太公道場提供

羅世新表示，七星山道家文化園區擁有得天獨厚的地理位置，未來將持續打造為教育傳承系統，把道家的正統文化發揚至全球。詳情可查詢陽明山姜太公道場網站：https://www.mt7starhakka.com/