台北音響展5月底前報名享優惠

台北市電器公會主辦，全台歷史最悠久、規模最大的第43屆台北國際音響展，12月15日至18日在圓山大飯店盛大展出，5月31日前報名享59折早鳥優惠價。電器公會指出，去年12月音響展買氣成長3成，今年展期在耶誕前舉行，業者更看好今年市場，預計業績再創新高峰。

此次總共展出超過百間展區，聚集世界知名音響品牌大廠齊聚一堂，帶來最頂級的音響展出陣容，內容涵蓋千萬發燒級HI-END音響、HI-FI音響、All in One智慧串流音響、國際時尚影音家庭劇院組、玩家必備週邊神器、年輕人最愛潮流耳機耳擴、經典優雅音樂唱片、數位串流播放器、專業頂級汽車音響等，除了豐富的展出品項外，也安排精彩獲獎樂團表演與音響專家深度論壇，帶給大家視覺與聽覺的多重享受。

國內疫情未減，多數人減少外出，增加全民在家共享天倫的時光，帶動整體居家娛樂熱潮，去年12月音響展業績比以往增加3成以上，整年詢問度大幅增加，許多業者皆看好今年市場。

2022台北國際音響大展將趁勢推出許多新品首度抵台展出，業者祭出各項優惠與回饋，音響價格從千元到千萬元都有，降價幅度最高達萬元以上，搭配音響展週年慶活動還有獨家優惠，藉由此次展覽再創音響商機高峰。

報名電話：（02）2506-4871分機23。