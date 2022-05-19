心茶X失控怪獸聯名 紅玉茶司康開賣！

近年相當受年輕族群喜愛的自然農法茶品牌「心茶」與新創司康品牌「Scone Monster 失控怪獸」合作，推出全新產品- 日月潭紅玉茶司康，於本週正式上市。

心茶強調環境永續，所有茶款皆以無毒農法栽種，由具備20年國際茶席經驗的品茶師挑選高品質的茶種，從栽種、烘製、保存到配送，每個環節都極為嚴謹，是值得信賴的茶品牌。心茶的紅茶、烏龍茶、頂級白茶來自全台各茶產區，包括日月潭、八卦山、花蓮瑞穗、南投松嶺、台東卑南、木柵指南山…等地，加上日本靜岡、宇治生產的日本茶，備有相當多茶款。近期更著手推出「茶食知味」系列，選定最適合的茶款，與不同食材結合，將茶韻香氣發揮到極致。用全新的角度詮釋茶滋味，也希望吸引到更多人，成為他們接觸茶、開始品茶的契機。

此次，心茶與失控怪獸合作，以經典茶款「日月潭紅玉」加入司康，有別於市面上的茶甜點大多以茶粉製作，失控怪獸創辦人 Alex 蘇厚宇主廚則是萃取茶湯加入司康材料中，成功將紅玉綴有肉桂氣息的細膩香味，濃縮在司康裡。心茶創辦人劉俊廷表示：司康外皮酥脆、內鬆軟，層次分明，咬一口，濃郁的茶香瞬間爆發，接著茶韻不斷地在口中迴盪，令團隊在試吃時大為驚艷。Alex堅持多一道工序，卻能完整萃取出茶的風味，是茶香濃郁的關鍵。

Alex 蘇厚宇主廚創新司康作法，外皮酥脆、內濕潤，層次分明，大獲好評。圖/心茶提供

以法式甜點風靡美食圈多年的 Alex 於去年初開始投入美式司康製作，每季只出單一口味，對風味和口感有著超乎尋常的堅持，與追求完美的心茶一拍即合，具有極致茶香的紅茶司康於是誕生，相信開賣後必將造成轟動。

茶+司康是最經典的下午茶選擇，針對這次的紅玉茶司康，擁有豐富茶席經驗的心茶品茶師，推薦搭配特定的紅茶、冷泡茶或低咖啡因焙茶，更能吃出茶司康本身的美味。此次聯名的紅玉茶司康六入單盒定價 $500，5/18 起開放預購，限時96折只有一週，同時購買茶款再享獨家優惠，想要大飽口福的茶迷們，千萬別錯過了！

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