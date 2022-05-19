宜蘭綠舞「2022春夏線上旅展」登場 限時開賣優惠46折起

適合出遊的夏季將至，宜蘭綠舞國際觀光飯店「2022春夏線上旅展」盛大登場，自即日起至6月1日推出最低46折超殺優惠回饋賓客，住宿券優惠每人只要2,197元起即可入住暢享專屬服務及豐富設施。

近年風潮興起的戶外露營車今年首度祭出旅展優惠，限量100張，凡4人入住只要10,888元起；每年熱銷的極景客房及Villa房型限量500張，售完為止；還有老饕們喜愛的雙廳共用餐券，兩人用餐只要1,980元起；凡購買住宿券即贈送經典浴衣及萌寵餵食體驗，換上唯美浴衣漫步於占地5.75公頃日式園區，並與可愛爆表的萌寵互動打卡拍照，體驗各種獨家日式DIY活動。票券使用期限至2023年5月31日，讓賓客能好好規畫夏季暑期活動。

羊駝可可及露露深受小朋友們的喜愛，凡購買客房一泊二食、Villa、露營車住宿券即贈萌寵餵食體驗。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

線上旅展採電子票券即買即用超便利，兩人出遊首推雙人極景客房，每間只要5,988元起，一泊二食只要7,388元起，在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享用自助早餐飽覽美景，晚餐品嘗舞饌日式料理精心為您準備的當季會席；親子或好友結伴出遊推薦家庭四人房8,788元起，每人最低只要2,197元即可入住。

綠舞每間極景客房皆可俯望不同視角的山海風景，是賓客來到宜蘭不可錯過的美景。自推出後好評不斷的戶外露營車也首次推出旅展優惠，一泊二食四人只要10,888元起，祭出限量100張，邀請民眾實際體驗時下最流行的露營旅遊新風尚，白天享受自助式活力早餐、暢遊園區玩遍各式獨家日式體驗；晚餐在漫天星空下享用戶外露營區烤肉盛宴，感受白晝及夜晚不同更迭的美景變幻。

宜蘭綠舞戶外露營車首度推出線上旅展優惠，4人入住只要NT$10,888起，限量100張，售完為止。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

若想保留完整私人空間，隱蔽寬敞的Villa獨棟設計房型非常適合家族出遊或與好友們舉辦派對，一泊二食超值優惠17,500元起，Villa住宿券再加碼贈送由專人現場傳授好玩又好吃的和菓子製作或抹茶體驗二擇一，每人只要499元。

隱蔽又寬敞獨棟設計Villa適合家族出遊或舉辦派對，超值優惠17,500元起。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

宜蘭綠舞嚴選在地當令美味食材款待旅人，蝶舞咖啡廳及舞饌日式料理聯袂推出「平日雙人共用餐券+風呂泳池共用券」每套適用雙人只要1,980元，主廚依不同時節盛產食材設計菜單，讓旅客能透過主廚精湛手藝享受食當季，品嘗在地豐盛美味料理，用餐之餘也可享受風呂湯池的身心放鬆。另有專為老饕或多人用餐設計的2套「平日雙人共用餐券」，四人用餐只要3,200元，或雙人一次享用蝶舞咖啡廳的異國料理及匠心匯製的舞饌日式料理。詳情可查詢線上旅展：https://reurl.cc/j1lK7Z、服務專線：(03)9603-808或官網：www.dwsresort.com.tw