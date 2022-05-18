得雲國際推出「MIT專利露營強力吸盤」開啟「車露」新紀元

受疫情影響無法出國，想放鬆又不敢出去人擠人？休閒戶外活動已成為國人的放鬆首選，共同開啟「車露」新時代，為苦悶的心靈注入一劑阿斯匹靈。由HANLIX吸得住團隊，得雲國際推出「MIT專利露營強力吸盤」可耐高溫100℃至耐低溫達-20℃，即使在嚴苛環境下吸附力及承重力依舊不減，無論大小車、車內外都能輕鬆吸附靈活運用，且搭配拉繩與天幕即可輕鬆搭出百變的遮陽區域，一推出即獲得不少露營族群迴響！

對於露營玩家而言，最痛苦也最累人的時候往往是裝備太多又笨重，搭帳時需要呼朋引伴的相互支援，搭建完成後體力已耗盡且又非常耗時可說是相當累人！如果正在為此困擾，不妨參考速搭車邊帳的方式，不管是大車、小車都能靈活運用，只要有鈑金或玻璃即可輕鬆吸附使用，即使沒有車頂架也能快速搭建。

吸盤結合天幕。 圖／得雲國際提供



簡易三步驟速搭車邊帳，一 、 首先決定好天幕要搭建的位置，利用掛勾固定住天幕邊孔並扣到吸盤的掛環中，再來確認好吸盤吸附位置後隨即將吸盤固定，二 、 接著確認所需要的遮陽空間後，拿出營柱並套在天幕邊扣上，三 、 最後把滑輪調節繩扣勾在營柱頂端與勾住營釘孔且固定後，再調整繩子鬆緊度即可快速搭建完成車邊帳。

拉繩勾住天幕。 圖／得雲國際提供



HANLIX露營吸盤材質採用航空工業等級的軟質橡膠並結合金屬製外殼，不會因環境溫度變化產生過大的熱脹冷縮進而影響吸盤功能，且真空吸盤吸附力道達10KG，可隨意拆卸及移動位置重複使用且不影響吸力，任意卸除或變更吸附位置皆對吸附面毫無損傷。若臨時更換搭建位置也不怕，只要扳起吸盤壓桿即可拆卸，重新調整吸附位置後再將壓桿用力壓到底即可牢固吸附，符合露營族所追求的「省時省力、快速拆裝」，讓露營族有更多時間放鬆身心並親近大自然。

拉繩勾住營釘。 圖／得雲國際提供



得雲國際HANLIX吸得住團隊打造美好的露營體驗，讓您陪伴親朋好友度過不同的成長故事，即刻起一同開啟車露新時代的來臨，體驗百變的搭帳樂趣、享受美好生活。瞭解更多搭帳樂趣http://www.facebook.com/掀頂工坊-472828912899124/