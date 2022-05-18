訂製雪莉桶獨步全球「格蘭哥尼」重磅推出雙重限量酒款

以訂製雪莉桶聞名，號稱蘇格蘭最慢速蒸餾的格蘭哥尼酒廠（Glengoyne Distillery），自1833 年創立以來，始終堅守古典卻可靠的準則：仰賴光陰，換取品質。世人都稱呼出自格蘭哥尼酒廠的作品為「等待下的傑作」。日前格蘭哥尼宣佈推出珍稀年份 36 年單桶與酒廠限定 Teapot Dram，兩款皆是深具故事性的訂製雪莉桶酒款，期待帶領威士忌行家透過「最慢」，重返蘇格蘭威士忌「最好」的時光。

圖為「格蘭哥尼36年家族單桶單一麥芽威士忌」輕柔的草莓和萊姆冰淇淋的芬芳、清新的薄荷及檸檬派，在多變的香氣中又能嗅到燉煮蘋果、甜肉桂的甜美絲滑而豐富多層次香氣，入口帶有熱帶水果、香蕉果乾和巧克力櫻桃等滋味，及如奶油般輕滑綿長的雪莉風味口感，尾韻及香料氣息在口中繚繞不已。A.B.V 50.7%。建議售價：138,000元。（全球限量402瓶）業者提供

麥立得洋酒台灣分公司總經理李正祜（David Li )表示，講究時間慢釀，也鍾情於「獨步」，格蘭哥尼擁有其他威士忌品牌所不具備的三大獨步優勢，首要就是最廣為人知的「最慢速蒸餾」，為了換取最純淨的酒液，格蘭哥尼付出比尋常酒廠多三倍的光陰，全程人工看守、耐心等候，就為了獲得最終無人能及的美好佳釀。其次，格蘭哥尼堅持「不使用泥煤烘乾大麥」，選擇用熱空氣自然烘乾大麥，讓威士忌獲得更純淨的大麥香。而本次上市的「格蘭哥尼 36 年單桶」與「格蘭哥尼Teapot Dram 第八版」，更具備威士忌資深玩家齊心追隨的極致誘因，格蘭哥尼專屬的「訂製雪莉桶」，值得品酩家的細細玩味。

格蘭哥尼家族第四代成員Tom Russell則表示，這是我們家族一起選出來的，世界上唯一一桶，「格蘭哥尼36年」，可說是前無古人、後無來者，在威士忌市場上更顯得超群非凡且獨一無二。

圖為領會格蘭哥尼酒廠的美好，台灣獨步全球首次上市酒廠限定酒款「格蘭哥尼 Teapot Dram 第八版」，溫暖的黑糖、燉煮紅蘋果、黑巧克力、生薑及一絲丁香等複雜氣味搓揉出華麗香氣，入口豐富的香料氣息伴隨著香甜雪莉、梅乾及松木等風味口感滿溢口中，清楚的橡木及辛香的悠長尾韻，在帶有一抹胡椒和清爽的柑橘味中令人回味無窮。融合歐洲與美國橡木訂製雪莉桶、A.B.V 59%，建議售價：4,980元。（全球限量3,000瓶）業者提供

李正祜表示，除了珍稀的「格蘭哥尼 36 年家族單桶」，另外同時推出的「格蘭哥尼 Teapot Dram 第八版」，更是象徵酒廠從古流傳至今的美好佳話。在早期的格蘭哥尼酒廠中，有一個不成文的員工小福利，辛勞工作的酒廠工人們都能被配給一些酒廠佳釀。而有別於其他酒廠僅提供剛蒸餾出來的新酒，格蘭哥尼體恤員工的勤奮辛勞，每天皆有三杯熟成多年的原桶強度單一麥芽威士忌；然而對於剛進酒廠的新員工而言，即使是珍稀佳釀，三杯原桶強度的威士忌還是常顯得難以負荷，於是經驗老道的員工就放置一只銅製的茶壺在酒廠的食堂裡，只要有喝不完的威士忌，就可以倒入銅壺中，若有其他人也想品飲，則可以到銅壺自取。這個心照不宣的酒廠默契在往後的日子中持續了很長一段時間，在那美好的小故事中，銅壺所盛裝的酒就成為了如今的 Teapot Dram 產品的繆思，從 2012 出場第一版開始至今，來到了 Teapot Dram 第八版。Teapot Dram 除了故事迷人可愛，酒本身也深具魅力，選用初次裝填的訂製歐洲雪莉橡木桶，每批精選數桶，一次僅產出 3,000 瓶上下，一年推出一個版本，因產量稀少、成本高昂，每一年都成為秒殺的熱銷品項，格蘭哥尼酒廠為了台灣威士忌行家破例釋出窖藏，台灣市場成為Teapot Dram系列首次在酒廠外上市的市場，正式發售時間將在2022年的六月，威士忌玩家千萬不要錯過。

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