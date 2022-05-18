貿協線上拓銷團 獲中亞土耳其大型買主參與

為協助我國業者擴大對新興市場出口規模，外貿協會特鎖定富藏石油天然氣漲價商機的中亞與工業發達的土耳其市場，籌組「2022年汽車零配件、資通訊及綠能產業中亞及土耳其Hybrid拓銷團」，帶領14家我國廠商，包括車王電子、旭隼及緯創等知名股票上市公司及網通大廠威聯通，於5月17日起為期兩天，以視訊洽談方式與68家買主進行140場次洽談。

外貿協會表示，此次邀請參加本次活動的大型買主包括哈薩克汽車零配件網路商店規模前三大的Unittrade、UPS電源及電動汽車充電樁製造商East Power、安全防衛控制系統商MDN集團，及最大電腦零組件批發商Pulser；土耳其市場則有跨足營建、交通運輸、能源、觀光及農業等領域的Özaltın Holding大型集團、太陽能板大廠ACS Enerji、跨國電信通訊服務商Orbitel及工業電腦、醫療用電腦製造商Çizgi Teknoloji。

值得一提的是，多次參加貿協線上拓銷團的我國股票上市公司電源大廠旭隼科技及車用電子知名廠商車王電子，分別吸引18家及16家買主洽談。此外，本次活動另一亮點為在洽談會前，舉辦「土耳其市場說明會」，邀請伊斯坦堡台貿中心主任陳明澤及土耳其台灣商會監事同時也是股票上市公司全漢企業土耳其分公司總經理阮明欽，介紹土耳其市場現況與分享土耳其經商經驗，協助廠商掌握土國貿易與投資商機及貨幣大幅貶值的因應之道。

中亞及土耳其為絲綢之路海陸兩線的交匯點，被視為「一帶一路」重要節點，向來是我國業者重視的市場。其中，中亞內需市場潛力龐大，土耳其則是我國在中東地區排名第二的出口對象國。

貿協表示，除爭取中亞及土耳其商機，也將推動一系列活動深入中東市場，包括9月20日舉辦「2022年亞西（中東中亞及土耳其）商機日」，邀請買主來臺採購；10月籌組「2022年阿拉伯半島智慧方案、汽車零配件、機械拓銷團」，前往沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及科威特等國拓展市場，歡迎我國業者報名參加。