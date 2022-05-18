樂廚食玩 快樂在廚 簡單吃 輕鬆玩
我們發展簡易料理，讓庸碌的各行各業可以短時間內品嘗到美食；我們發展甜品點心，讓煩躁的生活可以透過甜點點綴出些許愉悅；我們進口日式玩具，讓柴米油鹽的壓力之外，保持自己的收藏童心；我們設計各式禮盒，讓平凡無奇的送禮文化，增加客製及特別巧思。
- 樂餚(湯)
每天花費數小時真材實料的燉煮，純正的湯頭真誠的用料讓你每一口都值得回味；也可同時搭配我們選用的極品麵條，一碗熱騰騰的極品湯麵會讓您回味無窮。
Ⅰ黑蒜肉骨茶：選用詠統生技黑蒜和優質台灣豬排骨燉煮
Ⅱ黑蒜十全雞湯：選用詠統生技黑蒜及養生中藥材加上100%雞腿肉精心燉煮
Ⅲ剝皮辣椒雞湯：真材實料的湯頭帶點回甘的辣味及100%的雞腿肉
Ⅳ黃金蟲草佐巴西蘑菇雞湯：珍貴的黃金蟲草加巴西蘑菇，清燉湯的最佳選擇
- 樂滷
麻辣系列 冷（熱）滷味，『香、麻、辣』絕非一般市售滷味所能比擬，由八角、丁香、肉桂、大茴香、草果、甘草、花椒、陳皮、大紅袍等⋯數十種中藥材調配而成，以主廚秘制配方提練出重慶口味的紅油底料，再加入各種食材，經拌、悶、泡等，繁複工序後降溫包裝而成，符合消費者的飲食習慣，專為喜好麻辣口味目標族群開發出口齒留香、意猶未盡之商品。
- 樂點
Ⅰ串烤雞蛋仔：有別傳統雞蛋仔造型，以串烤的形式搭配各式各樣的配料，好看又好吃，當屬網紅最夯商品。
Ⅱ巨無霸大蛋捲(原味&巧克力)：直徑3公分的超大蛋捲，香脆蛋卷皮搭配滿滿的卡士達醬，一隻就能滿足您的胃；凍著吃、熱的吃都好吃。
Ⅲ樂廚檸檬塔：酥脆餅皮搭配酸甜帶勁的飽滿內餡，散發著檸檬清香，絕對滿足您的味蕾。
Ⅳ爆漿地瓜球：顆顆包覆著內餡，滿一口都有著豐富的口感，我們更改以熱壓的方式不油炸，讓您吃的健康少負擔。
Ⅴ紅豆酥餅：酥脆的餅皮包覆著極細綿密的紅豆內餡，讓您涮嘴的一口接一口；酥餅表皮更能客製化專屬烙印圖形，打造您的專屬點心。
- 零售及外送服務
本品牌目前直營店面有：新莊五工店、台中大里店、嘉義台斗店、台南南科店(統一PARK17商場內)、信義ATT店(信義ATT4FUN商場五樓預計6月開幕)等，有關商品零售、區域外送等服務皆可以從上述店面及線上粉專聯絡我們購買。
- 團購：我們也與多家團購主合作，有團爸、團媽有興趣者或是有量大需求者皆可以聯絡我們合作拿取量多的優惠價格。
- 現場活動：舉凡婚禮、校慶、研討會議等大型活動，我們皆可到場服務現烤雞蛋仔、現擠霜淇淋、現場點心提供等服務，讓您的賓客享有不一樣的美食服務。
- 加盟及品牌合作：我們將各類產品單獨分裝、冷凍保存，有需要時可單份加熱，如此大大降低了店面食材損耗，並可有效節省現場人事工作量，舉凡幽靈廚房、外送平台、俱樂部餐點提供、實體餐廳等，皆可洽談合作，共創商機。https://www.facebook.com/SweetsLine.official