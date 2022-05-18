樂廚食玩 快樂在廚 簡單吃 輕鬆玩

我們發展簡易料理，讓庸碌的各行各業可以短時間內品嘗到美食；我們發展甜品點心，讓煩躁的生活可以透過甜點點綴出些許愉悅；我們進口日式玩具，讓柴米油鹽的壓力之外，保持自己的收藏童心；我們設計各式禮盒，讓平凡無奇的送禮文化，增加客製及特別巧思。

樂餚(湯)

每天花費數小時真材實料的燉煮，純正的湯頭真誠的用料讓你每一口都值得回味；也可同時搭配我們選用的極品麵條，一碗熱騰騰的極品湯麵會讓您回味無窮。

Ⅰ黑蒜肉骨茶：選用詠統生技黑蒜和優質台灣豬排骨燉煮

Ⅱ黑蒜十全雞湯：選用詠統生技黑蒜及養生中藥材加上100%雞腿肉精心燉煮

Ⅲ剝皮辣椒雞湯：真材實料的湯頭帶點回甘的辣味及100%的雞腿肉

Ⅳ黃金蟲草佐巴西蘑菇雞湯：珍貴的黃金蟲草加巴西蘑菇，清燉湯的最佳選擇

樂滷

麻辣系列 冷（熱）滷味，『香、麻、辣』絕非一般市售滷味所能比擬，由八角、丁香、肉桂、大茴香、草果、甘草、花椒、陳皮、大紅袍等⋯數十種中藥材調配而成，以主廚秘制配方提練出重慶口味的紅油底料，再加入各種食材，經拌、悶、泡等，繁複工序後降溫包裝而成，符合消費者的飲食習慣，專為喜好麻辣口味目標族群開發出口齒留香、意猶未盡之商品。

樂點

Ⅰ串烤雞蛋仔：有別傳統雞蛋仔造型，以串烤的形式搭配各式各樣的配料，好看又好吃，當屬網紅最夯商品。

Ⅱ巨無霸大蛋捲(原味&巧克力)：直徑3公分的超大蛋捲，香脆蛋卷皮搭配滿滿的卡士達醬，一隻就能滿足您的胃；凍著吃、熱的吃都好吃。

Ⅲ樂廚檸檬塔：酥脆餅皮搭配酸甜帶勁的飽滿內餡，散發著檸檬清香，絕對滿足您的味蕾。

Ⅳ爆漿地瓜球：顆顆包覆著內餡，滿一口都有著豐富的口感，我們更改以熱壓的方式不油炸，讓您吃的健康少負擔。

Ⅴ紅豆酥餅：酥脆的餅皮包覆著極細綿密的紅豆內餡，讓您涮嘴的一口接一口；酥餅表皮更能客製化專屬烙印圖形，打造您的專屬點心。

零售及外送服務

本品牌目前直營店面有：新莊五工店、台中大里店、嘉義台斗店、台南南科店(統一PARK17商場內)、信義ATT店(信義ATT4FUN商場五樓預計6月開幕)等，有關商品零售、區域外送等服務皆可以從上述店面及線上粉專聯絡我們購買。