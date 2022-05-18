大葉高島屋日本美食工藝大賞、異國小農市集聯合登場

「一秒飛日本」，享美食、大採購，享受偽出國樂趣！ 天母大葉高島屋百貨自即日起至5月23日期間，集結47家品牌於地下1樓中央水族廣場和12樓活動會館，分別推出「艾之粽夏•小農職感市集」與「日本美食工藝大賞」兩場主題展，活動期間逢假日滿額送〔萌虎硅藻土杯墊〕、〔Cocodor水仙花永生葉擴香瓶〕等限量來店禮。5月29日前全館品牌配合百貨夏登場檔期，紛紛推出夏季新品8折起吸客，各樓面消費達指定門檻再送百貨禮券、抵用券、麻古茶坊飲料券、橘子工坊清潔劑等滿額好禮。

即日起至5月23日止，特定品項最高享買1送1優惠

位於大葉高島屋12樓活動會館的「日本美食工藝大賞」，則是主打機場必買伴手禮〔白色戀人〕白巧克力夾心餅乾、〔六花亭〕蘭姆葡萄夾心餅乾、去年甫開展首日狂銷5百盒的〔柳月〕三方六年輪蛋糕、現烤現包的下酒小菜〔川島之味〕鮮魚骨/軟絲/魚片，還有初登場即大受好評的〔三狐味噌〕四季味噌冰淇淋，讓狗貓奴們都想擁有的〔土山炭製作所〕擬真寵物造型備長炭，以及網友好評、輕鬆好眠的〔蕎麥櫻〕北海道薰衣草手工枕系列等，來自日本各地風味美食、甜點與工藝品，現場展售逾百項以上商品，即日起至5月23日止，特定品項最高享買1送1優惠。

「艾之粽夏•小農職感市集」

大葉高島屋「艾之粽夏•小農職感市集」，即日起於5月22日在地下1樓中央水族廣場登場，網羅上百款具有端午與夏季意涵的商品與禮盒，使用小農有機友善良食，融合不同國情飲食方式，賦予傳統節氣更多活力。活動詳情請見大葉高島屋官網DM或粉絲團。

線上DM：http://www.dayeh-takashimaya.com.tw/dm_single.php?dm_id=583