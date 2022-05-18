彰化豪華露營推國旅卡優惠 訂房請吃Buffet

彰化豪華溫泉露營區「清水那方」推出2022【GO！旅卡】免費Buffet吃到飽全包餐專案，5/16起只要預訂平日四人房型，就招待晚餐加贈下午茶乙份（價值750元）。

位於彰化社頭的清水那方擁有獨特資源，帳篷內就可以泡溫泉！該區溫泉屬碳酸氫鈉泉，就是俗稱的「美人湯」，成為目前國內首創溫泉豪華露營區。園區占地11公頃，享受蟲鳴鳥叫、體驗露營，不須自帶厚重裝備、該有的帳篷內通通有！

園區最受歡迎的植物拓染課程。圖/業者提供

每帳皆擁12坪寬廣空間，配備溫泉spa大浴缸，在帳篷內就能享受美人湯。另外園區更設計多款DIY課程供報名參加，包含了植物拓染、攀樹活動、鐵馬追風、食農花饗半日遊等課程，其中最受歡迎的是植物拓染課程，帶著孩子一起挑選自己喜歡的葉片、鮮豔花朵，並拓印在小布袋上，結束後便獲得一個獨一無二的紀念品，十分受到遊客喜愛。

彰化豪華溫泉露營區「清水那方」兩大床房型。圖/業者提供

方案更內含一泊三食，晚餐享受鴛鴦鍋及燒烤Buffet吃到飽，5/16起至六月底，使用國旅卡下訂平日四人房型，即免費招待晚餐加下午茶乙份，鴛鴦鍋為藥膳麻辣搭配香茅蔬果湯底，更可無限取用德國豬腳、培根捲、雞肉串、鹽烤蝦、七里香等現烤串燒，火烤兩吃超過癮，認真工作辛苦就該好好犒賞自己！

想出門走走卻顧慮疫情而退縮？清水那方豪華溫泉露營區每帳皆有獨立戶外休閒空間，完美保持社交距離，開心出遊安心返家，優惠詳情請見官網：https://reurl.cc/Kb010p